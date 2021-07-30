272 врача не хватает в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области дефицит медицинских кадров. Региону нужны 272 врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы филиала партии Nur Otan, на совете по вопросам здоровья нации обсуждали, какие меры принимаются для привлечения кадров. Есть потребность в педиатрах, акушерах-гинекологах и врачах-лаборантах. Не хватает 102 средних медицинских работников.
«Подъемные пособия в размере 1,5 млн тенге назначены 27-ми врачам. В этом году ожидаем 128 молодых врачей, в том числе 56 в села. Прибудут 24 резидента, обучавшиеся за счет средств областного бюджета. В бюджете управления здравоохранения уже заложено на текущий финансовый год 143,5 млн тенге. Дополнительная потребность для привлечения 128 молодых врачей составляет 106 млн тенге», - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.
Он добавил, что за счет местного бюджета с условием последующей отработки не менее 5 лет обучаются 113 резидентов в 10 высших медицинских учебных заведениях. Среди них кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, неврологи и другие специалисты.
Ранее мы сообщали, что область выделила более 100 грантов на обучение медиков.
Сейчас в организациях здравоохранения региона трудятся 1 342 врача и 5 022 средних медицинских работника.
- Карантин ужесточают в Нур-Султане
- Евросоюз опережает США по темпам вакцинации против COVID-19
- Сотрудники скорой помощи Нур-Султана рассказали о пациентах с КВИ
- В ВКО разъяснили новое постановление санврача области
- Как работают волонтеры СКО
- Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана