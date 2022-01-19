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2715 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане
19 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2715 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 595,
город Алматы - 1234,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 39,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 69,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 94,
Жамбылская область - 53,
Западно-Казахстанская область - 4,
Карагандинская область - 245,
Костанайская область - 15,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 33,
Северо-Казахстанская область - 218,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 976 352.
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