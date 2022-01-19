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2715 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

19 Января 2022 08:15
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2715 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2715 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 595,

город Алматы - 1234,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 39,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 69,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 94,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 4,

Карагандинская область - 245,

Костанайская область - 15,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 33,

Северо-Казахстанская область - 218,

Туркестанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 976 352.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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