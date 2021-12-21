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271 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

21 Декабря 2021 09:19
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271 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане получают 19 302 человек. 271 пациент находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

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На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человек (–16 756+ и 2 546 КВИ-), из них в стационарах находится – 3 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 095 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 271 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 74 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 53 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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