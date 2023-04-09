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271 миллион госуслуг оказано за 7 лет через Госкорпорацию

Гульмира Байзакова
9 Апреля 2023, 22:27
271 миллион госуслуг оказано за 7 лет через Госкорпорацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация отмечает 7-летие со дня своего создания. За это время «Правительством для граждан» было оказано 271 млн государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

За прошлый год самыми популярными услугами были

выдача ЭЦП - 4 424 042 услуги;

выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан - 2 350 470 услуг;

регистрация автотранспортных средств – 2 316 680 услуг;

регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество - 1 200 232 услуги;

выдача водительских удостоверений - 1 101 445 услуг.

«Правительство для граждан» внедряет множество сервисов для удобства граждан. Среди них постаматы, услуги по доставке документов, цифровая ипотека. Также на линии 1414 был внедрен робот, который оказывает популярные государственные услуги и консультативную поддержку 24/7.

Кроме того, в Астане в этом году был запущен пилотный проект - терминал документирования. Он уникален тем, что процесс оформления заявки занимает не более 10 минут.

Госкорпорация «Правительство для граждан» создана 7 апреля 2016 года путем реорганизации 4 республиканских государственных предприятий. На сегодняона является единым провайдером государственных услуг. По принципу «одного окна» организацией оказываются 1233 услуги.


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