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271 человек в Казахстане заразились COVID-19 за сутки

23 Декабря 2022, 08:43
271 человек в Казахстане заразились COVID-19 за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 271 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

22 декабря сообщалось о 282 заболевших коронавирусом, днем ранее, 21 декабря – о 259.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 401 тысяча 221 казахстанец, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 490 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 854 тысячи 663 человека, вторым компонентом – 10 млн 619 тысяч 826 человек. Ревакцинировано – 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.


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