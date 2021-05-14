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    08:15, 14 Май 2021 | GMT +6

    2704 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2704 человека выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 343,

    город Алматы - 786,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 175,

    Актюбинская область - 87,

    Алматинская область - 388,

    Атырауская область - 98,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 56,

    Западно-Казахстанская область - 31,

    Карагандинская область - 369,

    Костанайская область - 17,

    Кызылординская область - 85,

    Мангистауская область - 43,

    Павлодарская область - 66,

    Северо-Казахстанская область - 10,

    Туркестанская область - 61.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 310168.


    Теги:
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