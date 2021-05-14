2704 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2704 человека выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 343,

город Алматы - 786,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 175,

Актюбинская область - 87,

Алматинская область - 388,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 31,

Карагандинская область - 369,

Костанайская область - 17,

Кызылординская область - 85,

Мангистауская область - 43,

Павлодарская область - 66,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 61.

Итого выздоровевших в Казахстане - 310168.