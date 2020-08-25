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2700 млрд тенге на финансирование социальных обязательств предлагается направить из Нацфонда в 2021 году

25 Августа 2020 09:48
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2700 млрд тенге на финансирование социальных обязательств предлагается направить из Нацфонда в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов озвучил прогноз бюджетных параметров на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составят в 2021 году 6 926 млрд тенге, в 2022 году – 8 566 млрд тенге, в 2023 году – 9 217 млрд тенге», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Министр добавил, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2 700 млрд тенге, в 2022 году – 2 400 млрд тенге и в 2023 году – 2 200 млрд тенге.

«Гарантированный трансферт предлагается направить на финансирование социальных обязательств. Соответственно, для увеличения финансирования программ развития предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге», - резюмировал Руслан Даленов.



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Автор:

Серик Сабеков

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