2700 млрд тенге на финансирование социальных обязательств предлагается направить из Нацфонда в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов озвучил прогноз бюджетных параметров на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов составят в 2021 году 6 926 млрд тенге, в 2022 году – 8 566 млрд тенге, в 2023 году – 9 217 млрд тенге», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Министр добавил, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2021 году в размере 2 700 млрд тенге, в 2022 году – 2 400 млрд тенге и в 2023 году – 2 200 млрд тенге.

«Гарантированный трансферт предлагается направить на финансирование социальных обязательств. Соответственно, для увеличения финансирования программ развития предлагается привлечение в 2021 году целевого трансферта из Нацфонда в размере 1 трлн тенге», - резюмировал Руслан Даленов.



