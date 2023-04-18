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270 военных погибло в Казахстане с 2020 года

Автор:  
Серик Сабеков
18 Апреля 2023, 11:50
270 военных погибло в Казахстане с 2020 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2020 года погибло 270 военнослужащих Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года погибло 270 военнослужащих: в 2020 году – 78 военнослужащих, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Что касается наиболее распространенных причин смерти, то по болезни - 36%, последствия автокатастроф – 24%, суицид – 20%. Однако ситуация с самоубийством беспокоит всех нас. Результаты анализа профилактики суицида показали, что наша армия как часть общества подвержена риску негативной ситуации», - сказал Максат Казиев в ходе обсуждения в Сенате вопросов сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

По его словам, по разным данным, по уровню самоубийств среди населения Казахстан занимает 20-е место среди стран мира, а среди подростков входит в тройку.

«По данным Комитета по правовой статистике, за 2018-2022 годы в стране зарегистрировано 17 631 случай суицида и 21 332 случая суицидальных покушений, то есть на 10 тысяч граждан зарегистрировано 9 случаев суицида и 11 попыток суицида. Среди них 86 случаев суицида и 20 случаев покушения на самоубийство. То есть, на 10 тысяч военнослужащих приходится 6 попыток самоубийства и 1 попытка самоубийства. Следовательно, мнение в обществе о том, что самоубийства чаще всего происходят в армии, не подтверждается официальными данными. При этом следует отметить, что уполномоченным органом по охране и профилактике здоровья является Министерство здравоохранения», - резюмировал Максат Казиев.


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