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    16:52, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    270 тысяч тонн рыбы планируют вырастить в Казахстане к 2030 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по увеличению объема выращенной рыбы поделился председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Программе с учетом имеющегося потенциала поставлена задача – увеличить объем выращенной рыбы c 9 тысяч тонн в 2020 году до 270 тысяч тонн к 2030 году. Увеличение объемов выращивания рыбы планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбоводства, а также реализации новых индустриальных рыбоводных проектов и доведения до проектной мощности уже существующих хозяйств», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

    По его словам, до 2030 года будут созданы 1283 новых рыбоводных хозяйств и увеличены объемы выращивания действующих на сегодня 288 хозяйств.

    «Проекты распределились исходя из особенности каждого региона, и были отражены в Региональных программах развития рыбного хозяйства, утвержденных местными исполнительными органами. Для достижения поставленных целей предполагается в течение 10 лет привлечение 340 млрд тенге частных инвестиций и выделить порядка 200 млрд тенге из государственного бюджета», - отметил спикер.

    «В 2021 году ожидается вырастить 12,8 тысяч тонн рыбы за счет действующих рыбоводных хозяйств. Сначала года по оперативным данным уже выращено 7,6 тысяч тонн товарной рыбы»,- заключил он.


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