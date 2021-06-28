270 тысяч тонн рыбы планируют вырастить в Казахстане к 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по увеличению объема выращенной рыбы поделился председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Программе с учетом имеющегося потенциала поставлена задача – увеличить объем выращенной рыбы c 9 тысяч тонн в 2020 году до 270 тысяч тонн к 2030 году. Увеличение объемов выращивания рыбы планируется за счет использования потенциально пригодных водоемов для рыбоводства, а также реализации новых индустриальных рыбоводных проектов и доведения до проектной мощности уже существующих хозяйств», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

По его словам, до 2030 года будут созданы 1283 новых рыбоводных хозяйств и увеличены объемы выращивания действующих на сегодня 288 хозяйств.

«Проекты распределились исходя из особенности каждого региона, и были отражены в Региональных программах развития рыбного хозяйства, утвержденных местными исполнительными органами. Для достижения поставленных целей предполагается в течение 10 лет привлечение 340 млрд тенге частных инвестиций и выделить порядка 200 млрд тенге из государственного бюджета», - отметил спикер.

«В 2021 году ожидается вырастить 12,8 тысяч тонн рыбы за счет действующих рыбоводных хозяйств. Сначала года по оперативным данным уже выращено 7,6 тысяч тонн товарной рыбы»,- заключил он.