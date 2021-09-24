270 человек заболели коронавирусом в Алматинской области за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 270 случаев коронавируса. Темп прироста снизился до 0,5%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 24 сентября, в области зарегистрировано 49 757 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 36 216.

«За последние сутки зарегистрировано 270 случаев КВИ, темп прироста- 0,5%, из них 233 симптомных и 37 бессимптомных случаев. Из 270 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 47, 43 случая среди школьников и 4 случая среди студентов.

Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2327,9. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 0,6% до 0,5%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Енбекшиказахском, Кербулакском, Райымбекском, Сарканском, Кегенском районах»,- сообщили в ДСЭК региона.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 12, Балхашский - 2, Енбекшиказахский - 34, Ескельдинский - 12, Жамбылский - 11, Илийский - 17, Карасайский - 17, Каратальский - 7, Кегенский - 5, Кербулакский - 7, Коксуский - 6, Панфиловский – 12, Райымбекский - 1, Сарканский - 10, Талгарский - 19, Уйгурский - 11, г.Талдыкорган - 76, г.Текели - 10, г.Капшагай - 1.