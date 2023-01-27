Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

27 Января 2023, 08:00
27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1948) родился АЛЬПИЕВ Толеубек Нигметович - первый заместитель директора государственного театра оперы и балета Astana Opera.

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Московское музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1968); Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу скрипки (1977).

Трудовая деятельность: артист оркестра телевидения и радио Киргизской ССР, г. Фрунзе (1970-1972); работал в камерном оркестре телевидения и радио Казахской ССР (1972-1977); артист симфонического оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла (1977-1985); заместитель директора гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт» (1985-1987); директор «Казахконцерта» (1987-1988); директор, художественный руководитель Государственной филармонии им. Жамбыла (1988-1989); заместитель председателя Госкомитета по культуре при Совете Министров Казахской ССР (1989-1992); заместитель министра культуры КазССР (1992-1995); генеральный директор дирекции международных культурных программ Комитета культуры (1995-2000); директор впервые созданного в Астане Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой (2000-2013); заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2013-2014); директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «550 лет Казахского ханства», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком «25 лет казахстанской полиции» (2017). Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана» (1998). Лауреат Межгосударственной премии «Звезды Содружества» (2017), Государственной премии Республики Казахстан за постановку оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (2018).

58 лет назад (1965) родился АХМЕТЖАНОВ Ербол Улатаевич - председатель Жамбылского областного суда.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1990).

Трудовая деятельность: судья военного суда Алматинского гарнизона (2005-2009); судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Алматы (2009-2014); председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Астана (2014-2017); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

58 лет назад (1965) родился КУСАИНОВ Марат Апсеметович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Туркестане. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК (1997); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; международные курсы по стратегии экономического развития и рыночной экономике KOICA-JICA (2001).

Трудовая деятельность: инструктор, старший экономист, экономист, специалист, главный специалист, начальник управления экономики, заведующий отделом экономики Кызылординского горисполкома, городской администрации (1988-1996); консультант Агентства по контролю за стратегическими ресурсами РК (1997); консультант Канцелярии Премьер-Министра РК (1997-2000); заместитель директора департамента стратегического планирования и контроля, директор департамента социально-экономического анализа Агентства по стратегическому планированию РК (2000-2001); заместитель директора департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (2001-2002); директор департамента стратегического планирования и инвестиционной политики, директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений (с 2002 года); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2006-2010); вице-министр экономического развития и торговли РК (2010-2014); первый заместитель министра национальной экономики РК (2014-2017); член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2017-2019); заместитель председателя правления «Евразийский банк развития» (2019-2021; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2021-2023).

Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат»; медалями «Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 жыл Астана».

55 лет назад (1968) родился ОМАРКУЛОВ Жандос Кастельбекович - заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по тылу; генерал-майор.

Родился в Джамбульской области. Окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского союза И.Х. Баграмяна (1989); Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева г. Санкт-Петербург (2008).

Трудовая деятельность: проходил службу на должностях от офицера продовольственной службы до начальника управления тыла (1989-2009); заместитель командующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2009-2013); заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2013-2014).

На занимаемой должности - с мая 2014 года.

Является заслуженным работником Министерства внутренних дел, награжден 20 медалями Республики Казахстан.

50 лет назад (1973) родился СЕЙДАЛИЕВ Нуржан Акыпбекович - первый заместитель прокурора города Шымкента.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави.

Трудовая деятельность занимал различные должности в ряде учреждений Южно-Казахстанской области (1991-2001); помощник, старший помощник прокурора г. Туркестана (2001-2005); помощник, старший помощник прокурора Сарыагашского района, заместитель прокурора Сарыагашского района (2005-2009); заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и поддержанию государственного обвинения в суде (2009-2010); старший помощник прокурора Южно-Казахстанской области по надзору за применением международных договоров (2010-2011); начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам и поддержанию государственного обвинения в суде (2011-2012); занимал различные руководящие должности в прокуратуре Южно-Казахстанской области (2012-2017); начальник управления уголовного преследования прокуратуры Южно-Казахстанской области (с 2018 года); прокурор Аль-Фарабийского района Шымкента

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.


Новости по теме
27 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
26 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Теги:
Читайте также
Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
27 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
Алихан Смаилов предложил создать совместный с Республикой Саха проект об истоках тюркских народов
26 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
24 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Новости партнеров
Популярное
1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
2 Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
3 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
5 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК

Лента новостей