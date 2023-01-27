27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948) родился- первый заместитель директора государственного театра оперы и балета Astana Opera.

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Московское музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1968); Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу скрипки (1977).

Трудовая деятельность: артист оркестра телевидения и радио Киргизской ССР, г. Фрунзе (1970-1972); работал в камерном оркестре телевидения и радио Казахской ССР (1972-1977); артист симфонического оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла (1977-1985); заместитель директора гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт» (1985-1987); директор «Казахконцерта» (1987-1988); директор, художественный руководитель Государственной филармонии им. Жамбыла (1988-1989); заместитель председателя Госкомитета по культуре при Совете Министров Казахской ССР (1989-1992); заместитель министра культуры КазССР (1992-1995); генеральный директор дирекции международных культурных программ Комитета культуры (1995-2000); директор впервые созданного в Астане Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой (2000-2013); заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2013-2014); директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «550 лет Казахского ханства», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком «25 лет казахстанской полиции» (2017). Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана» (1998). Лауреат Межгосударственной премии «Звезды Содружества» (2017), Государственной премии Республики Казахстан за постановку оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (2018).

назад (1965) родился- председатель Жамбылского областного суда.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1990).

Трудовая деятельность: судья военного суда Алматинского гарнизона (2005-2009); судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Алматы (2009-2014); председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Астана (2014-2017); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

назад (1965) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Туркестане. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК (1997); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; международные курсы по стратегии экономического развития и рыночной экономике KOICA-JICA (2001).

Трудовая деятельность: инструктор, старший экономист, экономист, специалист, главный специалист, начальник управления экономики, заведующий отделом экономики Кызылординского горисполкома, городской администрации (1988-1996); консультант Агентства по контролю за стратегическими ресурсами РК (1997); консультант Канцелярии Премьер-Министра РК (1997-2000); заместитель директора департамента стратегического планирования и контроля, директор департамента социально-экономического анализа Агентства по стратегическому планированию РК (2000-2001); заместитель директора департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (2001-2002); директор департамента стратегического планирования и инвестиционной политики, директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений (с 2002 года); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2006-2010); вице-министр экономического развития и торговли РК (2010-2014); первый заместитель министра национальной экономики РК (2014-2017); член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2017-2019); заместитель председателя правления «Евразийский банк развития» (2019-2021; депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по финансам и бюджету (2021-2023).

Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат»; медалями «Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 жыл Астана».

назад (1968) родился- заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по тылу; генерал-майор.

Родился в Джамбульской области. Окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского союза И.Х. Баграмяна (1989); Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева г. Санкт-Петербург (2008).

Трудовая деятельность: проходил службу на должностях от офицера продовольственной службы до начальника управления тыла (1989-2009); заместитель командующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2009-2013); заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2013-2014).

На занимаемой должности - с мая 2014 года.

Является заслуженным работником Министерства внутренних дел, награжден 20 медалями Республики Казахстан.

назад (1973) родился- первый заместитель прокурора города Шымкента.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави.

Трудовая деятельность занимал различные должности в ряде учреждений Южно-Казахстанской области (1991-2001); помощник, старший помощник прокурора г. Туркестана (2001-2005); помощник, старший помощник прокурора Сарыагашского района, заместитель прокурора Сарыагашского района (2005-2009); заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и поддержанию государственного обвинения в суде (2009-2010); старший помощник прокурора Южно-Казахстанской области по надзору за применением международных договоров (2010-2011); начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам и поддержанию государственного обвинения в суде (2011-2012); занимал различные руководящие должности в прокуратуре Южно-Казахстанской области (2012-2017); начальник управления уголовного преследования прокуратуры Южно-Казахстанской области (с 2018 года); прокурор Аль-Фарабийского района Шымкента

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.