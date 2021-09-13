27 видеокамер установили в одной из школ Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - В режиме онлайн наблюдают за учебным процессом в средней школе №1 имени П.Исакова Акмолинской области. По всему периметру школы и прилегающей территории установлены 27 камер видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Как отмечает руководство, в первую очередь, эти меры направлены на обеспечение безопасности детей. Помимо этого, в школе установлена система безопасности и контроля доступа в учебное заведение. Имеются датчики распознавания лиц, турникеты и система оповещения.

Учебные кабинеты школы оборудованы камерами видеонаблюдения, датчиками задымления, движения, замыкания двери. В школе также установлены противопожарные датчики и газоанализатор атмосферы. Вся информация с систем безопасности поступает напрямую в Ситуационный центр служб города.

«Такие технологии позволили нам значительно повысить уровень безопасности школьников. Учащиеся заходят и выходят из школы по электронным смарт-карточкам. Это дает возможность вести электронный учет посещаемости учеников, в свою очередь, и родители могут проконтролировать своего ребенка. Родители оповещаются о приходе и уходе ребенка из школы с помощью мессенджера Telegram», – отметила директор Аккольской средней школы №1 имени П.Исакова Асель Садыкова.

Еще одно новшество – внедрение электронной библиотеки. Автоматизация услуг облегчила учет библиотечного фонда. Создан электронный каталог, сокращено время обслуживания читателей. Вместо бумажных читательских формуляров учителя и учащиеся используют смарт-карты. Это позволяет проводить мониторинг самой популярной литературы среди учащихся школы.

Усовершенствована и материально-техническая база школы. За счет бюджетных средств закуплены 170 единиц компьютерной техники и высокоскоростные модемы. Кроме того, в прошлом учебном году было приобретено современное оборудование для кабинетов биологии, робототехники. Для спортзала руководство школы закупило 260 единиц спортивного инвентаря.

Добавим, что Аккольская средняя школа №1 имени П. Исакова участвует в пилотном проекте по полиязычию. На базе школы создан и функционирует ресурсный центр для малокомплектных учебных заведений. Аккольская школа также является опорной по развитию волонтерского движения юных экологов.

Если говорить о качестве образования, то учащиеся школы занимают призовые места на областных, республиканских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Также учебное заведение удостоилось звания «Самая читающая школа в районе».

Вместе с тем учителя уделяют особое внимание экологическому образованию детей. Школьный экологический музей «Зеленая планета» стал лучшим в регионе, а учащиеся – успешными экоблогерами Акмолинской области.