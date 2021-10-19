27 тысяч обращений поступило в местные органы в Атырауской области с начала года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова прошло заседание, на котором разговор шёл об обращениях граждан в исполнительные органы и реакции на них, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«В рамках концепции «Слыщащего государства» в местные исполнительные органы Атырауской области за 9 месяцев 2021 года поступило 22 449 обращений от физических лиц, 4 716 обращений от юридических лиц, всего 27 165. Также, с момента ввода информационной системы «е-Өтініш» обработано 7 218 обращений, 6 254 обращения исполнено в системе. Помимо этого, за отчетный период от жителей области поступило 173 обращения в Администрацию Президента Республики Казахстан, 45 обращений в канцелярию Премьер-министра. Они направлены в акимат области, детально рассмотрены и даны ответы», - сообщил руководитель отдела контроля рассмотрения обращений аппарата акима области Жандос Булекбаев.

Глава региона подчеркнул, что своевременное рассмотрение обращений, заявлений граждан, поднятых ими вопросов, принятие мер по их решению сегодня является основным требованием к каждому руководителю. Аким области поставил перед акимами города, районов и руководителями управлений четкое требование своевременного и качественного предоставления ответов по обращениям.

«Необходимо усилить ответственность и дисциплину при рассмотрении обращений, заявлений граждан, обеспечить их своевременное и качественное рассмотрение», - заявил М.Досмухамбетов.

Напоминаем, что вступившим в силу с 1 июля 2021 года Административным процедурно-процессуальным кодексом РК определены новые требования и задачи в порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.