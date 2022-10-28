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27 туш сайги и оружие: браконьеров задержали в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 20:01
27 туш сайги и оружие: браконьеров задержали в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 туш сайги и оружие изъяли у браконьеров полицейские в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 октября на территории Кобдинского и Байганинского районов сотрудниками полиции области проведен ОПМ «Браконьер». При проверке в салоне автомашин ВАЗ-21140, УАЗ и Toyota Camry стражи порядка обнаружили 27 туш сайги. Кроме того, при осмотре автомашины Toyota Land Cruiser полицейские изъяли одноствольное ружье 12 калибра Вурсан, двуствольное ружье 12 калибра ИЖ-27Е и ножи. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

Начаты досудебные расследования по ст.337 ч.4 и ст.339 ч.1 -1 УК РК. Пять задержанных лиц в порядке со ст.128 УПК РК водворены в ИВС РОП.


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Фото: polisia.kz


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