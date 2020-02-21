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27 студентов заболели  корью в Аркалыке

21 Февраля 2020 12:14
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27 студентов заболели  корью в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Аркалыке 27 студентов заболели корью и попали в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Данный факт подтвердили в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. В городе зафиксировано 29 фактов заболевания корью, 27 из заболевших, являются студентами Аркалыкского государственного педагогического института.

«Все заболевшие помещены в инфекционное отделение региональной больницы. Созданы все условия для их лечения. Тяжелых случаев заболевания нет, 12 пациентов уже выписали из больницы. Компания по иммунизации против кори проводится на постоянной основе. В Костанае последний раз факт заболевания корью был зафиксирован в 2019 году», - отметила пресс-секретарь ведомства Сауле Манаскызы.

В других регионах Костанайской области заболеваний корью не зафиксировано. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Соответствующая работа была проведена среди студентов учреждений образования Аркалыка. На сегодня привито 698 местных жителей.


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Ключевые слова: Костанайская область, Образование, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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