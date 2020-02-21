27 студентов заболели корью в Аркалыке
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Аркалыке 27 студентов заболели корью и попали в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данный факт подтвердили в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг. В городе зафиксировано 29 фактов заболевания корью, 27 из заболевших, являются студентами Аркалыкского государственного педагогического института.
«Все заболевшие помещены в инфекционное отделение региональной больницы. Созданы все условия для их лечения. Тяжелых случаев заболевания нет, 12 пациентов уже выписали из больницы. Компания по иммунизации против кори проводится на постоянной основе. В Костанае последний раз факт заболевания корью был зафиксирован в 2019 году», - отметила пресс-секретарь ведомства Сауле Манаскызы.
В других регионах Костанайской области заболеваний корью не зафиксировано. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Соответствующая работа была проведена среди студентов учреждений образования Аркалыка. На сегодня привито 698 местных жителей.
- Нурлан Нигматулин: В работе по Кодексу о здоровье учтено мнение гражданского общества
- Академик Галым Мутанов получил международную премию в Индии
- Смерть женщины от липосакции в Алматы: полиция назвала предварительную причину
- 63-летнего мужчину от смертельного кровотечения спасли в Алматы
- Более килограмма волос извлекли из желудка 13-летней девочки жамбылские медики
- Реабилитационное лечение начали проводить в поликлиниках Караганды
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана