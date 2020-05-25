27% составил прирост заболеваемости коронавирусом за неделю в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области принято новое постановление главного государственного врача региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввести поэтапно послабление карантинных мер на территории Алматинской области, за исключением районов и городов области, где прирост заболеваемости СOVID-19 за последние 7 суток составили более 7%, таких как: город Талдыкорган – 27%, Талгарский район – 7,5%, Кегенский район – 8,5%», - говорится в принятом документе.

При этом отмечается, что режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, согласно новому постановлению свою работы начнут объекты общественного питания с ограничением количества посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции. Вновь заработают открытые стадионы для спортсменов, без зрителей. Гостиницы, отели, детские кабинеты коррекции (по предварительной записи) Возобновляется оказание плановых медицинских услуг.



