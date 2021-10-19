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    18:54, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    27 снятых отпечатков пальцев помогли найти убийцу в Акмолинской области

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Установить подозреваемого в убийстве жителя Щучинска помогли снятые на месте преступления 27 отпечатков пальцев, смывы и образцы ДКН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, еще 6 октября 2021 года в 17:45 часов участковым инспектором полиции Бурабайского РОП при обходе административного участка в квартире многоэтажного жилого дома города Щучинска обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

    По данному факту было начато досудебное производство по ст. 99 УК РК.

    «На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что 45-летний местный житель скончался, получив два ножевых ранения. Во время осмотра места происшествия специалистом криминалистом Бурабайского РОП Токсанбаем Ботаевым были обнаружены 27 отпечатков от следов пальцев рук, изъяты смывы, микрочастицы, образцы ДНК и т.д. Благодаря результатам тщательно проведенных дактилоскопических исследований, криминалистом была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний житель Жаксынского района», - отметили в ведомстве.

    Оперативники разыскали и задержали подозреваемого в городе Нур-Султане. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и жертвой преступления произошел конфликт, результатом которого стало убийство.

    Как добавили в полиции, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. Следствие продолжается.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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