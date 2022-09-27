27 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1963) родился- первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный политехнический институт, горный инженер-строитель; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист.

Трудовая деятельность: горнорабочий, электрик-слесарь шахты имени 50-летия ВОСР (1980-1981); горнорабочий шахты «Кировская» (1983-1990); вице-президент Казахстанской ассоциации по борьбе с наркоманией (1995-1996); главный специалист Департамента занятости, Фонда содействия занятости, государственной инспекции охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения РК (1996-1999); начальник департамента службы безопасности ТОО «Ариф контрол» (1999-2002); консультант Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2002-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭс по правовым вопросам (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (03.2016-12.2016).

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», «Содружество» (СНГ), «Шахтерская слава» III и II степени; медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; имеет три личные благодарности Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.

назад (1976) родился- уполномоченный по этике акимата города Астана.

Родился в Алматы. Окончил Казахскую академию государственного управления (1998); Евразийский институт рынка (2008).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и расчетных работ управления статистики сельского, лесного и водного хозяйства Агентства РК по статистике (1999-2007); начальник отдела структурной статистики управления экономических балансов и структурной статистики департамента национального счетоводства Агентства РК по статистике (2007-2009); главный эксперт управления социальных регистров департамента регистров и классификации Агентства РК по статистике (2009-2012); эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2012-2014); советник заместителя Премьер-Министра РК (2014); заместитель директора отчетности и статистики государственных финансов Министерства финансов РК (2014-2016); директор департамента стратегического развития МФ РК (2016-2017); руководитель департамента управления персоналом и стратегии МФ РК (2017-2018); уполномоченный по этике акимата г. Нур-Султана (2018-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

назад (1982) родилась- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родилась в Семее. Окончила Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева, международное право (2004); Казахский экономический университет, менеджмент (2007); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, информационные системы (2011).

Трудовая деятельность: менеджер проекта в ТОО «IT Research Center» (2001-2004); главный специалист департамента информатизации в Агентстве Республики Казахстан по информатизации и связи (2004-2006); заместитель генерального директора ТОО «Международный институт информационных технологий Futurtech» (2006-2008); руководитель отдела продаж в представительстве компании IBM в Казахстане (2008-2011); главный менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов, директор департамента сервисной модели информатизации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2011-2017); управляющий директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2017-2018); заместитель председателя - член правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (01.2018-06.2018); вице-министр информации и коммуникаций РК (2018-2019); советник Премьер-Министра РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.