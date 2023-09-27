27 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1961) родился ЗАКАРЬЯНОВ Тулеген Кабыкенович, управляющий директор АО НК «Продкорпорация».

Трудовая деятельность: следователь Советского районного отдела внутренних дел (1983); следователь Советского районного отдела внутренних дел, старший следователь по особо важным делам управления внутренних дел Кокчетавского облисполкома (1985-1989); работал в прокуратуре г. Кокчетава (1989-1991); директор фирмы «Мустанг» (1991-1995); директор ТОО «Агро-Инвест-Целинный» (1995-1998); директор ТОО «Червонное» (1998-2002); аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (2005-2007); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель акима Павлодарской области (2008-2010); генеральный директор ТОО «Москворецкое» (2010-2012); заместитель председателя комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2013); аким г.Петропавловска (2013-2014); руководитель управления по делам религий города Астаны» (2015); руководитель управления коммунального хозяйства г. Астана (2016-02.2018); аким района «Есиль» города Астаны (2018-2019); региональный директор г. Нур-Султан ТОО «Москворецкое» (2019); член Правления АО «НК «Продкорпорация», управляющий директор АО «НК «Продкорпорация».

55 лет назад (1968) родился КИСЕЛЕВ Сергей Владимирович - казахстанский общественный деятель,генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (Телеканал «Первый канал «Евразия»).

Родился в г. Томске (РСФСР). Окончил Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1989), инженер по эксплуатации радиотехнических средств; Высшую школу права «Әділет» (1996), юрист.

Трудовая деятельность: заместитель генерального директора ТОО «Цесна-Сайран» (1994-1996); директор ТОО «Юрист», ТОО «Компания ЮрИнфо» (1996-2004); секретарь Союза судей (2001-2002); директор Фонда формирования правовой культуры (с 2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007), генеральный директор ТОО «Первый канал «Евразия» (2007-2010).

На занимаемой должности - с августа 2012 года.

Награжден медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан».

47 лет назад (1976) родился СЕГИЗБАЕВ Руслан Рахметович - уполномоченный по этике акимата города Астана.

Родился в Алматы. Окончил Казахскую академию государственного управления (1998); Евразийский институт рынка (2008).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и расчетных работ управления статистики сельского, лесного и водного хозяйства Агентства РК по статистике (1999-2007); начальник отдела структурной статистики управления экономических балансов и структурной статистики департамента национального счетоводства Агентства РК по статистике (2007-2009); главный эксперт управления социальных регистров департамента регистров и классификации Агентства РК по статистике (2009-2012); эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2012-2014); советник заместителя Премьер-Министра РК (2014); заместитель директора отчетности и статистики государственных финансов Министерства финансов РК (2014-2016); директор департамента стратегического развития МФ РК (2016-2017); руководитель департамента управления персоналом и стратегии МФ РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с ноября 2018 года.

41 год назад (1982) родилась ЩЕГЛОВА Динара Ринатовна – экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2004), специальность «Международное право»; Казахский экономический университет (2007), специальность «Менеджмент»; Казахский экономический университет (2011), специальность «Информационные системы».

Трудовая деятельность: менеджер проекта в ТОО «IT Research Center» (2001-2004); главный специалист департамента информатизации в Агентстве Республики Казахстан по информатизации и связи (2004-2006); заместитель генерального директора ТОО «Международный институт информационных технологий Futurtech» (2006-2008); руководитель отдела продаж в представительстве компании IBM в Казахстане (2008-2011); главный менеджер департамента мониторинга инфраструктурных проектов, директор департамента сервисной модели информатизации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2011-2017); управляющий директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2017-01.2018); заместитель председателя - член правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (01.2018-06.2018); вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (2018-2019); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2020); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2020-2023).

37 лет назад (1986) родился БАЙГОНЫРОВ Канат Кожахметович - заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «юриспруденция»; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «международное право».

Трудовая деятельность: делопроизводитель инспекции финансового контроля по городу Алматы КФК МФ РК (2010-2011); главный специалист-юрист отдела кадровой и организационной работы инспекции финансового контроля по городу Алматы КФК МФ РК (2011-2015); главный специалист-главный контролер-ревизор отдела контроля № 4 Инспекции финансового контроля по городу Алматы КФК МФ РК (2015); руководитель отдела контроля № 4 Инспекции финансового контроля по городу Алматы КФК МФ РК (2015-2016); руководитель отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы КВГА МФ РК (2016-2017); главный специалист-государственный аудитор отдела аудита государственного сектора № 2 Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы КВГА МФ РК (2017-2018); заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы (2018-2019).

На занимаемой должности с 2019 года.