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    12:12, 04 Май 2021 | GMT +6

    27 преступлений совершено на улицах казахстанских городов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о проведении ОПМ «Правопорядок» на улицах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях поддержания должного правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах с 27 по 29 апреля т.г. на территории республики органами внутренних дел проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В ходе трехдневного ОПМ в стране было зарегистрировано почти 1,5 тыс. преступлений, из них совершенных в общественных местах свыше 130, в т.ч. на улицах – 35», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    По его словам, раскрыто в дежурные сутки более тысячи преступлений, из них 85 преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на улицах – 27. Также раскрыто 338 ранее совершенных преступлений, в том числе 3 – убийства, 2 - разбоя и 21 - грабежей.

    «Задержано 114 преступников, находящихся в розыске. Задержано 440 человек за незаконное хранение или ношение запрещенных предметов, в том числе 108 – за хранение наркотических средств (изъято всего более 9,5 кг наркотиков), выявлено свыше 49 тысяч адмправонарушений, в том числе за нарушение тишины привлечены к адмответственности около 2 тысяч граждан, за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 6,5 тысяч граждан», - перечислил спикер.

    Кроме того, выявлены более 400 родителей, невыполняющие обязанности по воспитанию детей, также выявлены более 3 тыс. фактов нахождений в ночное время несовершеннолетних в заведениях или вне жилища. За нарушение защитного предписания привлечены к ответственности около 3 тысяч.

    За грубые нарушения в сфере дорожной безопасности к административной ответственности привлечены: около 5 тыс. водителей за превышение скорости движения, за выезд на встречную полосу – более 300, за управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны почти 400 водителей.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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