27 подростков задержаны в Уральске за нахождение в ночное время на улице
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ночном рейде сотрудники ювенальной полиции г. Уральска задержали 27 несовершеннолетних детей, родителей которых привлекли к административной ответственности, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
С 22.00 часов вечера до 06.00 часов утра сотрудниками отделения ювенальной полиции ОМПС УП г. Уральска совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате с участием представителей Ресурсного центра и студенческих отрядов была проведена локальная отработка по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общественных местах.
Во время рейда были проверены места концентрации несовершеннолетних: букмекерские конторы и компьютерные клубы, расположенные на территории города с целью выявления подростков, находящихся в ночное время в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, занимающихся бродяжничеством, употреблением токсических, наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков, допускающих иные правонарушения.
По информации управления полиции г. Уральска, в результате ночных отработок было выявлено 41 правонарушение, задержаны 27 подростков. Из них 25 несовершеннолетних были задержаны за нахождение в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей. Их родители были привлечены к административной ответственности по ст. 442 ч. 2 КоАП РК. Еще два подростка помещены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за бродяжничество на территории города. Кроме того, выявлен один факт реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему 21-летнего возраста, а также за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 5 граждан. Со всеми правонарушителями была проведена профилактическая работа по недопущению повторных правонарушений.
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