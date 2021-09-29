АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырау. Шесть человек в отделениях реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 317 человек. Загруженность составляет 13,5% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации инфекционных стационаров лежат 27 пациентов, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 30% (на 90 мест).

Область по распространению коронавируса находится в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 223 тысячи жителей Атырауской области привились от COVID-19.



