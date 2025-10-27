27 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день аудиовизуального наследия

Входит в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций и отмечается ежегодно. Был учрежден в 2005 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

Под аудиовизуальным наследием подразумевают фильмы, радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальные документы — основные носители первичной информации XX и XXI веков, ставшие важным дополнением к традиционным письменным носителям. Аудиовизуальное наследие выполняет важную функцию сохранения культурной самобытности народа.

СОБЫТИЯ

В 1953 году вступила в строй железнодорожная линия Мойынты — Шу протяженностью 438 км. Строительство началось в 1947 году. Новая линия обеспечила кратчайшую транспортную связь Карагандинского каменноугольного бассейна и северных областей с Южным Казахстаном и республиками Центральной Азии. Дорога имела большое хозяйственное значение для Казахстана, стала возможной доставка дешевого карагандинского угля в южные области республики.

В 1956 году населенный пункт Аркалык получил официальный статус рабочего поселка и стал объектом Всесоюзной комсомольской ударной стройки (первыми фундамент будущего города заложили посланцы комсомола из Риги).

В 1999 году была основана компания ТОО «Казфосфат», головной офис которой находится в Алматы. ТОО «Казфосфат» — уникальная компания на территории Казахстана, имеющая в своей собственности полную линию от добычи до поставки фосфатов собственными средствами железнодорожно-транспортного комплекса и их переработки на конечный продукт.

В 2007 году в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая состоялось первое вручение премии «Алтын жүрек». Почетным гостем на торжественном вручении первой премии «Алтын жүрек» был Чингиз Айтматов.

«Алтын жүрек» — ежегодная общественная национальная премия за вклад коммерческих организаций и физических лиц в реализацию благотворительных программ и проектов на территории Казахстана. Учреждена общественным фондом Благотворительный фонд «Бауыржан». Символом и главной наградой проекта является статуэтка в виде сердца с капелькой крови из позолоченной бронзы и камня сапфир, и диплом из стекла — символ прозрачности и чистоты.

В 2010 году Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина издала на казахском языке шесть томов Антологии мировой педагогической мысли. Антология содержит известные в мире педагогические труды на казахском языке с древних времен и до наших дней.

В 2010 году Национальный центр аккредитации Казахстана был объявлен подписантом ILAC MRA — Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий.

Вступление в ILAC позволило казахстанскому бизнесу упростить выход на внешние рынки и в конечном счете способствовало повышению доверия к продукции, экспортируемой из Казахстана.

В 2011 году известному писателю, драматургу, публицисту, основоположнику казахской национальной литературы Жусупбеку Аймаутову (1889-1930) на его родине, в центре села Баянаул, был поставлен памятник. Поминальный обед, посвященный прославленному предку, прошел в центральной мечети «Муса мырза».

В 2015 году Айдын Аимбетов стал официальным послом международной выставки «ЭКСПО-2017». Соответствующий сертификат вручил председатель правления АО «Национальная компания „Астана ЭКСПО-2017“ Ахметжан Есимов. Кроме того, космонавту были вручены часы, изготовленные из металла космического корабля, с надписью „Казахстан, Байконур, Союз ТМ-18М“.

В 2017 году место захоронения Марии Рекиной, героини известной казахской песни «Дударай», вошло в сакральную карту Акмолинской области. Могила Марии Рекиной расположена в Коргалжынском районе в 9 километрах от села Сабынды. Сохранилась история о дочери русских переселенцев, которая полюбила казахского джигита Дуйсена. Но обычаи помешали счастью молодых. Однажды Марию ждали сваты из соседнего села. Не в силах принять этого, Мария убегает в степь, где, согласно преданиям, и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач «Дударай» — именно так называла Мария своего Дуйсена. Стихотворение «Дударай» проникнуто любовью, теплотой и духом дружбы разных по национальности людей.

В 2018 году фильм «Әміре» победил в конкурсе международного кинофестиваля Hollywood Film Festival, который прошел в Лос-Анджелесе. Казахстанский фильм на первом этапе конкурса получил награду Silver Screen Award.

В 2021 году впервые на сцене Дубайской оперы артисты театра «Астана Балет» представили самые лучшие работы и знаменитые постановки.

Свой гастрольный тур «Астана Балет» открыл потрясающим спектаклем «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.

«Легенда о любви» — это потрясающая хореография и прекрасные декорации, обворожительные ориентальные мелодии и пленительный магнетизм древней персидской легенды.

В 2021 году была создана Ассоциация казахоязычных средств массовой информации за рубежом, основная цель создания которой — расширить спектр казахоязычных СМИ, предоставить возможность кандасам получать информацию на родном языке, пропагандировать казахский язык.

В 2022 году в Астане состоялся Саммит «Центральная Азия — Европейский Союз». Во встрече приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымырадов и Президент Европейского совета Шарль Мишель. Участники Саммита обсудили перспективы дальнейшего углубления партнерства с ЕС, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Председатель Европейского совета приветствовал усилия лидеров стран Центральной Азии по укреплению регионального сотрудничества и взаимосвязанности, обозначенные в совместных заявлениях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. По итогам встречи высокого уровня было принято совместное заявление, согласно которому стороны подтвердили приверженность общей работе во имя мира, безопасности, демократии и верховенства закона.

В 2023 году в столице Пакистана состоялся торжественный прием, посвященный Дню Республики Казахстан, в котором приняли участие члены правительства, сенаторы, представители государственных органов Пакистана, дипломатического корпуса, деловых, общественных кругов, СМИ.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин отметил поступательное развитие двусторонних отношений, отдельно обозначил задачи по развитию транспортного коридора «Север-Юг», укреплению дружеских связей со странами Южной Азии, выделив Пакистан в качестве ключевого партнера в регионе.

Министр Ш. А. Тарар подчеркнул важность развития стратегического партнерства между двумя странами, заявив, что Пакистан высоко ценит отношения с Казахстаном, пожелал успехов и процветания казахстанскому народу.

В 2024 году Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания) в весовой категории до 97 килограммов. В финале Ризабек одолел Махди Морафы из Ирана со счетом 11:6. В Тиране он стал единственным казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал.