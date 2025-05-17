27 объектов массового скопления людей не соответствуют требованиям безопасности в Кызылорде

— Это объекты с массовым пребыванием людей, а также важные государственные, стратегические и опасные производственные объекты. Большинство из них — учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. Во время проверок сотрудники полиции оценивают техническую укреплённость объектов, а также знания и навыки персонала по реагированию на террористические угрозы, — говорится в сообщении областного департамента полиции.

По итогам проверок с начала года установлено, что 27 объектов полностью не соответствуют установленным требованиям. В связи с этим в отношении них были составлены административные протоколы по статье 149 Кодекса об административных правонарушениях РК. По 36 объектам были выданы предписания об устранении нарушений. Остальные 46 объектов признаны соответствующими требованиям.

Департамент полиции Кызылординской области предупреждает руководителей объектов: проверки в сфере антитеррористической защиты будут проводиться до полного устранения всех несоответствий.