27 несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, вернули родителям жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Снижение числа самовольных уходов подростков из дома констатируют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика свидетельствует, что в последнее время в нашем регионе наблюдается тенденция снижения количества самовольных уходов несовершеннолетних из дома, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - По итогам января и 20 дней февраля этого года по области зарегистрировано 27 уходов из дома, а за два месяца прошлого года - 32, что на 15,6 % меньше».

Все подростки найдены и возвращены родителям. Фактов совершения каких-либо преступлений совершенных в отношении детей либо с их участием, в период их розыска, не зарегистрировано, уточнили в ведомстве.

Анализ статистики уходов показал, что основными причинами являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей и, как следствие, отсутствие контроля за досугом и общением детей, неорганизованность занятости несовершеннолетних, семейное неблагополучие и желание подростка самоутвердится и выйти из-под контроля. Малую долю составляют потерянные дети, которые заблудились в силу возраста.

Так, 22 февраля в результате семейного конфликта на почве бытовой ссоры с отцом ушел из дома и не вернулся 17-летний житель села Карасу Кордайского района. В результате поисковых мероприятий подросток был найден. Как было установлено, мальчик не уживается с отцом, часто обижается на его замечания.

В настоящий момент сотрудниками ювенальной полиции активизированы профилактические мероприятия в отношении законных представителей, которые ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности.

За неоднократные факты бродяжничества полицейскими собирают материалы для рассмотрения вопроса о направлении несовершеннолетних в специализированную школу.

«Призываю всех родителей и иных законных представителей проявлять должный интерес к поведению и социальным связям своих детей. Немаловажны открытые и честные разговоры, которые являются одними из лучших способов выяснений того, что беспокоит ребенка. Ваше безразличие может стать для них фатальным», - говорит начальник УМПС ДП области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.