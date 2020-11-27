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27 многодетных семей получили квартиры в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Ноября 2020, 13:03
27 многодетных семей получили квартиры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Караганде прошло вручение ключей от квартир 27 многодетным сотрудникам подразделений ТОО «Казахмыс Холдинг». Благоустроенное жильё получили уже 133 многодетные семьи работников компании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Многие из тех, кому подарили жильё, долгие годы были вынуждены жить на съёмных квартирах.

К примеру, семья машиниста-кочегара Клары Аскаровой 13 лет переезжала с одной арендной жилплощади на другую. Теперь у них с мужем и у шестерых сыновей четырёхкомнатная благоустроенная квартира, оснащённая необходимой бытовой техникой.

«Благодаря вашему труду мы сегодня имеем возможность решать серьёзные производственные и социальные задачи. Поэтому и ваш сегодняшний праздник тоже результат вашего труда!» - отметил заместитель председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Адилет Барменкулов.

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Забота о работниках, в том числе многодетных, уже давно стала в компании доброй традицией. В этом году в рамках трёхстороннего меморандума о социальной ответственности бизнеса благоустроенное жильё получили уже 133 многодетные семьи работников компании. Акции прошли в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше, а география нынешних новосёлов включает в себя весь Карагандинский регион. Помимо областного центра, квартиры и коттеджи расположены в Темиртау, посёлках Карагайлы, Топаре и Молодёжном.


Бизнес   Карагандинская область   Благотворительность   Социальная поддержка   Жилье   Общество  
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