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    20:25, 27 Май 2024 | GMT +6

    27 млн тенге незаконно перевели на свои счета бухгалтеры в Павлодарской области

    мошенничество
    Фото: polisia.kz

    Бухгалтеры незаконно перечисляли денежные средства на свои счета и счета недействующих сотрудников в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Жительницы Щербактинского района Павлодарской области, работая в должности бухгалтеров с 2021-го по 2023-ий год, перечисляли незаконно заработную плату и другие выплаты сверх установленного лимита на карточные счета, также вносили денежные средства на счета недействующих сотрудников, после чего их обналичивали. Свою вину они признали полностью и не оспаривали. Ущерб, причиненный государству, оплатили в полном объеме.

    Сейчас подучетные отбывают наказание сроком 3 года и 6 месяцев ограничения свободы, второй бухгалтер привлечена к шести годам заключения, однако суд постановил наказание считать условным. Женщины находятся под контролем в службе пробации Щербактинского района, им необходимо еженедельно приходить на регистрацию и отчитываться о своем поведении, соблюдать порядок и условия наказания, выполнять обязанности, установленные судом, при этом, согласно приговору суда, им запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью.

    Также инспекторы службы пробации проверяют подучетных по месту жительства совместно с участковыми инспекторами полиции.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Борьба с преступностью Криминал Павлодарская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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