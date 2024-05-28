27 млн тенге незаконно перевели на свои счета бухгалтеры в Павлодарской области

Бухгалтеры незаконно перечисляли денежные средства на свои счета и счета недействующих сотрудников в Павлодарской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Жительницы Щербактинского района Павлодарской области, работая в должности бухгалтеров с 2021-го по 2023-ий год, перечисляли незаконно заработную плату и другие выплаты сверх установленного лимита на карточные счета, также вносили денежные средства на счета недействующих сотрудников, после чего их обналичивали. Свою вину они признали полностью и не оспаривали. Ущерб, причиненный государству, оплатили в полном объеме.

Сейчас подучетные отбывают наказание сроком 3 года и 6 месяцев ограничения свободы, второй бухгалтер привлечена к шести годам заключения, однако суд постановил наказание считать условным. Женщины находятся под контролем в службе пробации Щербактинского района, им необходимо еженедельно приходить на регистрацию и отчитываться о своем поведении, соблюдать порядок и условия наказания, выполнять обязанности, установленные судом, при этом, согласно приговору суда, им запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью.

Также инспекторы службы пробации проверяют подучетных по месту жительства совместно с участковыми инспекторами полиции.