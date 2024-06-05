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    14:07, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    27 мигрантов из Узбекистана задержали в Алматы

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    Мигранты из Узбекистана задержаны в Алматы, передает агентства Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    27 граждан Узбекистана нелегально трудились в Алматы. Выявили их полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». 

    — Цель — выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции. В рамках отработки задержаны 27 граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство РК. Во время проверки у девяти иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Их водворили в приемник-распределитель ДП. Проводится работа по установлению личности каждого правонарушителя, — сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Узбекистан Алматы Мигранты Трудовые мигранты
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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