27 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

89 лет назад (1937) родился ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович — государственный и общественный деятель, ученый-литературовед, тюрколог, академик, доктор филологических наук, профессор.

Фото: novoetv.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры казахской литературы КазГУ; декан филологического факультета КазГУ (1974–1977); ректор Талды-Курганского педагогического института (1977–1987); министр просвещения Казахской ССР (1987–1988); заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1988–1990); член Президентского совета, государственный советник РК (1990–1991); заместитель Премьер-министра, советник Президента РК (1991–1993); чрезвычайный и полномочный посол РК в Исламской Республике Иран (1993–1996); ректор Дипломатической академии МИД РК (1997–2000); ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2000–2004); руководитель научного центра гуманитарных исследований «Евразия» (2004–2006); президент общественного фонда «Евразийский союз ученых» (2005); директор Президентского центра культуры (2006); возглавлял научно-исследовательский центр по изучению наследия Коркыта в КазНУИ (2012).

Автор произведений «Ежелгі әдебиет нұсқалары» (1967), «Күлтегін» (1968), «Асыл арналар» (1986, 1990), «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992), «Тоқсан толғау» (1992, в соавторстве с Н. Торекуловым), «Жамбыл және оның ақындық ортасы», «Асыл сөздің атасы» (1996) и других фундаментальных научно-исследовательских трудов.

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Парасат» (2005), «Дружбы народов», «Барыс» III ст. (2011). За выдающиеся достижения в области тюркологии удостоен премии им. Кюль-тегина.

70 лет назад (1956) родился МАЛИНОВСКИЙ Виктор Александрович — доктор юридических наук, член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Казахстан.

Фото : ksrk.gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1978); ФПК Московского государственного университета по кафедре государственного права и советского строительства (1980); ИППМ при Казахском государственном университете (1982).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права и советского строительства, заместитель декана юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1978–1983); старший преподаватель, доцент кафедры государственного строительства и права АВПШ, Алматинского института политологии (1989–1991); референт, старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991–1992); судья Конституционного суда РК (1992–1995); проректор, доцент кафедры конституционного, административного и трудового права Академии юриспруденции — Высшей школы права «Әділет» (1995–2006); юрист «Интерньюс-Казахстан» (2006–2007); заведующий кафедрой конституционного права КазНПУ им. Абая (2006–2007); член Конституционного Совета Республики Казахстан (2007–2022).

На занимаемой должности — с 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».

41 год назад (1985) родился САМАТУЛЫ Максат — аким района Сарайшык города Астаны.

Фото: акимат Астаны

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «химик-эксперт» (2006); Центрально-Азиатский университет государственного и местного управления (2015).

Трудовая деятельность: и. о. ведущего специалиста отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы (2007–2008); ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы (2008); главный специалист отдела по исполнению договоров АО «Астана Горкоммунхоз» (2008–2009); специалист производственно-технического отдела ТОО «Турмыс» (2008–2009); специалист отдела по государственным закупкам ТОО «Турмыс» (2009); и. о. главного специалиста отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства Астаны» (2010); главный специалист отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства Астаны» (2010–2011); заместитель директора по сервисному обслуживанию ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (2011); заместитель директора ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (2011); заместитель директора ТОО «Бестер глобал» (2011–2012); главный специалист отдела жизнеобеспечения аппарата акима района «Алматы» Астаны (2012); заместитель директора, главный специалист производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» (2012–2015); руководитель производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» Астаны (2015–2019); заместитель акима района «Алматы» Астаны (2019–2022); заместитель акима района «Байқоңыр» Астаны (2022); аким района «Алматы» Астаны (2022–2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

47 лет назад (1979) родился ИБРАЕВ Айдар Маратович — аким Бородулихинского района области Абай.

Фото: акимат Бородулихинского района

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Казахский язык и литература» (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2009).

Трудовая деятельность: корреспондент областной газеты «Дидар» (2000); ведущий специалист пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области (2004–2006); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2006–2007); помощник заместителя акима Восточно-Казахстанской области (2007–2009); начальник административного отдела управления здравоохранения ВКО (2009–2010); начальник отдела культуры и искусства управления культуры ВКО (2010–2011); заместитель акима Уланского района ВКО (2012–2013); директор областной государственной филармонии управления культуры ВКО (2013); руководитель аппарата акима Жарминского района (11.2013–09.2015); заместитель акима Жарминского района ВКО (09.2015–06.2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

42 года назад (1984) родился АДИЛХАН Жандос Койшыбаевич — директор Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени М. Оспанова, специальность «лечебное дело»; Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, специальность «юриспруденция».

Трудовая деятельность: медицинский брат ТОО «Шипагер» (2005–2007); врач-окулист Кызылординской городской поликлиники № 6 (2007); врач-хирург приемного отделения Кызылординского областного медицинского центра (2008–2010); врач-хирург Кызылординской городской поликлиники № 6 (2010–2012); заведующий отделением хирургии Кызылординской городской поликлиники № 6 (2012–2017); заведующий отделением хирургии Кызылординской городской поликлиники № 6 (2017–2018); заместитель главного врача по лечебной работе Кызылординского областного онкологического центра управления здравоохранения Кызылординской области (2018); заместитель директора по службе внутреннего контроля и поддержки пациента Областного медицинского центра (2018–2019); и. о. директора филиала Байконыра Многопрофильной областной больницы управления здравоохранения Кызылординской области (2019); главный врач Многопрофильной больницы Байконыра управления здравоохранения Кызылординской области (2019–2022); главный эксперт управления анализа и мониторинга медицинской деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2022–2023); главный менеджер департамента развития инфраструктуры здравоохранения НАО «TURAR HEALTHCARE» МЗ РК (2023–2024); советник министра здравоохранения Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.