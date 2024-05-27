27 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

87 лет назад (1937) родился ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович — государственный и общественный деятель, ученый-литературовед, тюрколог, академик, доктор филологических наук, профессор.

Фото: novoetv.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры казахской литературы КазГУ; декан филологического факультета КазГУ (1974-1977); ректор Талды-Курганского педагогического института (1977-1987); министр просвещения Казахской ССР (1987-1988); заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1988- 1990; член Президентского совета, государственный советник РК (1990-1991) заместитель Премьер-министра, советник Президента РК (1991-1993); чрезвычайный и полномочный посол РК в Исламской Республике Иран (1993-1996); ректор Дипломатической академии МИД РК (1997-2000); ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2000-2004); руководитель научного центра гуманитарных исследований «Евразия» (2004-2006); президент общественного фонда «Евразийский союз ученых» (2005); директор Президентского центра культуры (2006); с 2012 года возглавляет научно-исследовательский центр по изучению наследия Коркыта в КазНУИ.

Является автором таких крупных произведений, как «Ежелгі әдебиет нұсқалары» (1967), «Күлтегін» (1968), «Асыл арналар» (1986, 1990), «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992), «Тоқсан толғау» (1992, в соавторстве с Н. Торекуловым), «Жамбыл және оның ақындық ортасы», «Асыл сөздің атасы» (1996) и других фундаментальных научно-исследовательских трудов.

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Парасат» (2005), «Дружбы народов», «Барыс» ІІІ ст. (2011). За выдающиеся достижения в области тюркологии удостоен премии им. Кюль-тегина.

68 лет назад (1956) родился МАЛИНОВСКИЙ Виктор Александрович — доктор юридических наук, член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Казахстан.

Фото: assembly.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1978); ФПК Московского государственного университета по кафедре государственного права и советского строительства (1980); ИППМ при Казахском государственном университете (1982).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права и советского строительства, заместитель декана юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1978-1983); старший преподаватель, доцент кафедры государственного строительства и права АВПШ, Алматинского института политологии (1989-1991); референт, старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991- 1992); судья Конституционного суда РК (1992-1995); проректор, доцент кафедры конституционного, административного и трудового права Академии юриспруденции — Высшей школы права «Әділет» (1995-2006); юрист «Интерньюс-Казахстан» (2006-2007); заведующий кафедрой конституционного права КазНПУ им. Абая (2006-2007); член Конституционного Совета Республики Казахстан (2007-2022).

На занимаемой должности — с 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».

66 лет назад (1958) родился ТЮТЕБАЕВ Серик Суинбекович — председатель правления АО «Самрук-Энерго».

Фото: esalmaty.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, «Тепловые электрические станции» (1981), Алматинский институт энергетики и связи, «Инженер-теплоэнергетик» (2000).

Трудовая деятельность: помощник мастера пусконаладочного управления СреднеАзЭнергоМонтаж (1981-1983); инженер кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского Энергетического университета (1983-1984); машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, старший машинист турбинного отделения турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, главный инженер, управляющий директор АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» (1984-1998); управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ № 2 (2007-2010); заместитель председателя правления АО «Алматинские электрические станции» (2010-2011); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2011-2013); заместитель председателя правления по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (2013-2014); управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго» (2014-2016); управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» (03.2016-06.2022); исполняющий обязанности председателя правления АО «Самрук-Энерго» (06.2022-10.2022).

На занимаемой должности — с октября 2022 года.

39 лет назад (1985) родился САМАТҰЛЫ Мақсат — аким района Алматы города Астаны.

Фото: Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Химик-эксперт» (2006); Центрально-Азиатский университет государственного и местного управления (2015).

Трудовая деятельность: и. о. ведущего специалиста отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (10.09.02.13.2007.2008); ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (13.02.04.30.2008.2008); главный специалист отдела по исполнению договоров АО «Астана Горкоммунхоз» (07.05.09.24.2008.2009); специалист производственно-технического отдела ТОО «Турмыс» (24.10.04.01.2008.2009); специалист отдела по государственным закупкам ТОО «Турмыс» (01.04.09.24.2009.2009); и. о. главного специалиста отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства города Астаны» (20.08.10.15.2010.2010); главный специалист отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства города Астаны» (15.10.01.17.2010.2011); заместитель директора по сервисному обслуживанию ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (21.01.05.11.2011.2011); заместитель директора ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (11.05.07.13.2011.2011); заместитель директора ТОО «Бестер глобал» (14.07.01.19.2011.2012); и. о. главного специалиста отдела жизнеобеспечения аппарата акима района «Алматы» города Астаны (20.01.03.26.2012.2012); главный специалист отдела жизнеобеспечения аппарата акима района «Алматы» города Астаны (26.03.04.05.2012.2012); заместитель директора, главный специалист производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» (06.04.09.30.2012.2015); руководитель производственно-технического отдела аппарата Акима района «Алматы» города Астаны (01.10.05.22.2015.2019); заместитель акима района «Алматы» города Астаны (23.05.2019-01.2022); заместитель акима района «Байқоңыр» города Астаны (01.2022-08.2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

45 лет назад (1979) родился ИБРАЕВ Айдар Маратович — аким Бородулихинского района области Абай.

Фото: акимат Бородулихинского района

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Казахский язык и литература» (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2009).

Трудовая деятельность: корреспондент областной газеты «Дидар» (2000); ведущий специалист пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области (2004-2006); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2006-2007); помощник заместителя акима Восточно-Казахстанской области (2007-2009); начальник административного отдела управления здравоохранения ВКО (2009-2010); начальник отдела культуры и искусства управления культуры ВКО (2010-2011); заместитель акима Уланского района ВКО (2012-2013); директор областной государственной филармонии управления культуры ВКО (03.2013-10.2013); руководитель аппарата акима Жарминского района (11.2013-09.2015); заместитель акима Жарминского района ВКО (09.2015-06.2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.