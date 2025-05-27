27 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

88 лет назад (1937) родился ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович – государственный и общественный деятель, ученый-литературовед, тюрколог, академик, доктор филологических наук, профессор.

Фото: novoetv.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета.

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры казахской литературы КазГУ; декан филологического факультета КазГУ (1974-1977); ректор Талды-Курганского педагогического института (1977-1987); министр просвещения Казахской ССР (1987-1988); заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана (1988- 1990; член Президентского совета, государственный советник РК (1990-1991) заместитель Премьер-министра, советник Президента РК (1991-1993); чрезвычайный и полномочный посол РК в Исламской Республике Иран (1993-1996); ректор Дипломатической академии МИД РК (1997-2000); ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2000-2004); руководитель научного центра гуманитарных исследований «Евразия» (2004-2006); президент общественного фонда «Евразийский союз ученых» (2005); директор Президентского центра культуры (2006); возглавлял научно-исследовательский центр по изучению наследия Коркыта в КазНУИ (2012).

Автор произведений «Ежелгі әдебиет нұсқалары» (1967), «Күлтегін» (1968), «Асыл арналар» (1986, 1990), «Жүз жыл жырлаған жүрек» (1992), «Тоқсан толғау» (1992, в соавторстве с Н. Торекуловым), «Жамбыл және оның ақындық ортасы», «Асыл сөздің атасы» (1996) и других фундаментальных научно-исследовательских трудов.

Награжден орденами «Құрмет» (1996), «Парасат» (2005), «Дружбы народов», «Барыс» ІІІ ст. (2011). За выдающиеся достижения в области тюркологии удостоен премии им. Кюль-тегина.

69 лет назад (1956) родился МАЛИНОВСКИЙ Виктор Александрович — доктор юридических наук, член научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Казахстан.

Фото: ksrk.gov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, юрист (1978); ФПК Московского государственного университета по кафедре государственного права и советского строительства (1980); ИППМ при Казахском государственном университете (1982).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель кафедры государственного права и советского строительства, заместитель декана юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1978-1983); старший преподаватель, доцент кафедры государственного строительства и права АВПШ, Алматинского института политологии (1989-1991); референт, старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991- 1992); судья Конституционного суда РК (1992-1995); проректор, доцент кафедры конституционного, административного и трудового права Академии юриспруденции — Высшей школы права «Әділет» (1995-2006); юрист «Интерньюс-Казахстан» (2006-2007); заведующий кафедрой конституционного права КазНПУ им. Абая (2006-2007); член Конституционного Совета Республики Казахстан (2007-2022).

На занимаемой должности — с 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».

67 летназад (1958) родился ТЮТЕБАЕВ Серик Суинбекович—советникпредседателя правления АО «Самрук-Энерго».

Фото: Telegram/"Самрук-Қазына"

Родился в городе Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, «Тепловые электрические станции» (1981), Алматинский институт энергетики и связи, «Инженер-теплоэнергетик» (2000).

Трудовая деятельность: помощник мастера пусконаладочного управления СреднеАзЭнергоМонтаж (1981-1983); инженер кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского Энергетического университета (1983-1984); машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, старший машинист турбинного отделения турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник турбинного цеха АТЭЦ-2, главный инженер, управляющий директор АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» (1984-1998); управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ № 2 (2007-2010); заместитель председателя правления АО «Алматинские электрические станции» (2010-2011); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2011-2013); заместитель председателя правления по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (2013-2014); управляющий дивизионом «Генерация» АО «Самрук-Энерго» (2014-2016); управляющий директор по производству и управлению активами АО «Самрук-Энерго» (03.2016-06.2022); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2022-2023).

40 летназад (1985) родился САМАТҰЛЫ Мақсат—аким района Сарайшык города Астана.

Фото: facebook.com/yerlan.sakenov

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Химик-эксперт» (2006); Центрально-Азиатский университет государственного и местного управления (2015).

Трудовая деятельность: и. о. ведущего специалиста отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (2007-2008); ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (2008); главный специалист отдела по исполнению договоров АО «Астана Горкоммунхоз» (2008-2009); специалист производственно-технического отдела ТОО «Турмыс» (2008-2009); специалист отдела по государственным закупкам ТОО «Турмыс» (2009-2009); и. о. главного специалиста отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства города Астаны» (2010-2010); главный специалист отдела коммунального хозяйства ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства города Астаны» (2010-2011); заместитель директора по сервисному обслуживанию ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (2011); заместитель директора ГККП «Мұз айдыны» ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта» (2011); заместитель директора ТОО «Бестер глобал» (2011-2012); главный специалист отдела жизнеобеспечения аппарата акима района «Алматы» города Астаны (2012); заместитель директора, главный специалист производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» (2012-2015); руководитель производственно-технического отдела аппарата Акима района «Алматы» города Астаны (2015-2019); заместитель акима района «Алматы» города Астаны (2019-2022); заместитель акима района «Байқоңыр» города Астаны (2022); аким района Алматы города Астаны (2022-2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

46 лет назад (1979) родился ИБРАЕВ Айдар Маратович – аким Бородулихинского района области Абай.

Фото: gov.kz

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, специальность «Казахский язык и литература» (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (2009).

Трудовая деятельность: корреспондент областной газеты «Дидар» (2000); ведущий специалист пресс-службы акимата Восточно-Казахстанской области (2004-2006); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2006-2007); помощник заместителя акима Восточно-Казахстанской области (2007-2009); начальник административного отдела управления здравоохранения ВКО (2009-2010); начальник отдела культуры и искусства управления культуры ВКО (2010-2011); заместитель акима Уланского района ВКО (2012-2013); директор областной государственной филармонии управления культуры ВКО (03.2013-10.2013); руководитель аппарата акима Жарминского района (11.2013-09.2015); заместитель акима Жарминского района ВКО (09.2015-06.2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

41 год назад (1984) родился ӘДІЛХАН Жандос Қойшыбайұлы – директор Департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени М. Оспанова, лечебное дело; Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, юриспруденция.

Трудовая деятельность: Медицинский брат ТОО "Шипагер" (2005-2007); врач-окулист Кызылординской городской поликлиники № 6 (2007); врач хирург приемного отделения Кызылординского областного медицинского центра (2008-2010); -врач хирург Кызылординской городской поликлиники № 6 (2010-2012); заведующий отделением хирургии Кызылординской городской поликлиники № 6 (2012-2017); заведующий отделением хирургии Кызылординской городской поликлиники № 6 (2017-2018); заместитель главного врача по лечебной работе Кызылординского областного онкологического центра Управления здравоохранения Кызылординской области (2018); заместитель директора по службе внутреннего контроля и поддержки пациента Областного медицинского центра (2018-2019); и.о. директора филиала г. Байконыр Многопрофильной областной больницы Управления здравоохранения Кызылординской области (2019); главный врач Многопрофильной больницы г. Байконыр Управления здравоохранения Кызылординской области (2019-2022); главный эксперт управления анализа и мониторинга медицинской деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2022-2023); главный менеджер департамента развития инфраструктуры здравоохранения НАО "TURAR HEALTHCARE" МЗ РК (2023-2024); советник Министра здравоохранения Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности - с июня 2024 года.