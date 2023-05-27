27 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Шуском районе Жамбылской области был открыт памятник борцу, акыну- импровизатору Балуану Шолаку в селе, названном в его честь.

В 1999 году Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан».

В 2009 году была издана книга «Каюм Мухамедханов: судьба и КарЛАГ», основанная на документах 1930-х и 1950-х годов и повествующая о самом трагическом периоде в истории страны - сталинских репрессиях на примере судьбы поколений: отца - Мухамедхана Сейткулова (1870-1937) и сына - Каюма Мухамедханова.

Цель создания книги - сохранить память о достойных гражданах страны, помнить об их человеческом и гражданском подвиге. Каюм Мухамедханов (1916-2004) - ученик и верный продолжатель научных концепций Мухтара Ауэзова - всю свою жизнь посвятил изучению творчества Абая, расширил и углубил учение о поэтической школе великого мыслителя. В самые суровые годы он продолжал изучать и смело пропагандировать творчество лучших представителей национальной культуры - Шакарима Кудайбердыева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова.

В2009 году в Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Агадырь» состоялось торжественное включение участка ВЛ 500 кВ «Агадырь - ЮКГРЭС». Впервые в республике на подстанции 500 кВ «Агадырь» был установлен управляемый шунтирующий реактор (УШР 500 кВ). Применение инновационного оборудования стабилизирует режим работы электрических сетей транзита, а также в десятки раз уменьшает интенсивность износа коммутационного оборудования.

В 2012 году известный корейский режиссер-постановщик Чо Со Ри привез в Астану грандиозное световое, лазерное и музыкальное шоу «Ариран», которое завоевало всемирную популярность. Оно прошло в Центральном концертном зале «Казахстан» и было посвящено 20-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

В 2016 году в Костанае на пересечении улиц Герцена и Киевская торжественно открыли монумент Кобланды батыру. Памятник был подарен потомками легендарного героя. Сооружен членами Союза художников РК братьями Ахметовыми.

В2016 году сотрудники сообщества National Geographic разыскали Фазилу Жаналтай, фото которой было опубликовано на обложке журнала в 1954 году. 80-летнюю жительницу Астаны пригласили на презентацию казахстанской версии издания. В том номере рассказывалось о казахах-беженцах в Китае, которые прошли от Алтая до Турции, и их трудной жизни в период перекочевки, а также об обычаях и традициях казахского народа.

Фазила Жаналтай - одна из немногих оставшихся беженцев, переживших большие трудности. По словам Ф. Жаналтай, на снимке, который сделал американский фотограф, ей 16-17 лет.

Стоит отметить, что тот самый номер привезли из архивов в Казахстан. Его Фазиле Жаналтай в качестве подарка вручил один из ответственных редакторов международного журнала Даррен Смит.

В 2018 году в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры. Вниманию гостей предложена историческая, научно-популярная и художественная литература на трех языках - казахском, русском и английском, художественные произведения на казахском языке.

В 2019 годув Костанае, возле Дворца молодёжи, в торжественной обстановке прошло открытие бюста первой женщины- механизатора, Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой, ставшей своим трудом, упорством, личными качествами и достижениями легендой целой эпохи. В ее честь издана книга, вышел документальный фильм, в Мендикаринском районе в селе Боровское местному колледжу присвоено имя К. Доненбаевой.

В 2020 году в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности была создана Государственная комиссия по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан.

В 2021 году на раскопках древнего Туркестана ученые обнаружили уникальный восточный базар. Уникальность археологического материала заключается в том, что впервые в Казахстане обнаружен позднесредневековый восточный базар на большой площади с хорошо сохранившейся планировкой.

Судя по обнаруженным артефактам - фрагментам керамики, предметам быта и многочисленным разновременным нумизматическим находкам, которые сейчас проходят камеральную обработку, базар активно использовался в XVIII-XIX веках, но первые торговые ряды здесь появились гораздо раньше.

В 2021 году Жезказганскому историко-археологическому музею подарили ковёр с портретом Сакена Сейфуллина. Его соткали в Аркалыке к столетию поэта-писателя. И всё это время он украшал дом ветерана образования Кабдена Абилькайырова.

В 2022 году портрет с изображением Абая, выполненный без красок, подарила музею поэта Ассоциация деловых женщин Казахстана.

Особенность картины в том, что выполнена она из гвоздей и нитей. На изготовление ее ушел месяц.