27 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1992 году в Шуском районе Жамбылской области был открыт памятник борцу, акыну-импровизатору Балуану Шолаку в селе, названном в его честь.

В 1999 году Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан».

В 2009 году была издана книга «Каюм Мухамедханов: судьба и КарЛАГ», основанная на документах 1930-х и 1950-х годов и повествующая о самом трагическом периоде в истории страны — сталинских репрессиях на примере судьбы поколений: отца — Мухамедхана Сейткулова (1870-1937) и сына — Каюма Мухамедханова.

Цель создания книги — сохранить память о достойных гражданах страны, помнить об их человеческом и гражданском подвиге. Каюм Мухамедханов (1916-2004) — ученик и верный продолжатель научных концепций Мухтара Ауэзова — всю свою жизнь посвятил изучению творчества Абая, расширил и углубил учение о поэтической школе великого мыслителя. В самые суровые годы он продолжал изучать и смело пропагандировать творчество лучших представителей национальной культуры — Шакарима Кудайбердыева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова.

В 2009 году в Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Агадырь» состоялось торжественное включение участка ВЛ 500 кВ «Агадырь — ЮКГРЭС». Впервые в республике на подстанции 500 кВ «Агадырь» был установлен управляемый шунтирующий реактор (УШР 500 кВ). Применение инновационного оборудования стабилизирует режим работы электрических сетей транзита, а также в десятки раз уменьшает интенсивность износа коммутационного оборудования.

В 2012 году известный корейский режиссер-постановщик Чо Со Ри привез в Астану грандиозное световое, лазерное и музыкальное шоу «Ариран», которое завоевало всемирную популярность. Оно прошло в Центральном концертном зале «Казахстан» и было посвящено 20-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

В 2016 году в Костанае на пересечении улиц Герцена и Киевская торжественно открыли монумент Кобланды батыру. Памятник был подарен потомками легендарного героя, сооружен членами Союза художников РК братьями Ахметовыми.

В 2016 году сотрудники сообщества National Geographic разыскали Фазилу Жаналтай, фото которой было опубликовано на обложке журнала в 1954 году. 80-летнюю жительницу Астаны пригласили на презентацию казахстанской версии издания. В том номере рассказывалось о казахах-беженцах в Китае, которые прошли от Алтая до Турции, и их трудной жизни в период перекочевки, а также об обычаях и традициях казахского народа.

Фазила Жаналтай — одна из немногих оставшихся беженцев, переживших большие трудности. По словам Ф. Жаналтай, на снимке, который сделал американский фотограф, ей 16-17 лет.

Стоит отметить, что тот самый номер привезли из архивов в Казахстан. Его Фазиле Жаналтай в качестве подарка вручил один из ответственных редакторов международного журнала Даррен Смит.

В 2018 году в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры. Вниманию гостей была предложена историческая, научно-популярная и художественная литература на трех языках — казахском, русском и английском, художественные произведения на казахском языке.

В 2019 году в Костанае, возле Дворца молодежи, в торжественной обстановке прошло открытие бюста первой женщины-механизатора, Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой, ставшей своим трудом, упорством, личными качествами и достижениями легендой целой эпохи. В ее честь издана книга, вышел документальный фильм, в Мендикаринском районе в селе Боровское местному колледжу присвоено имя К. Доненбаевой.

В 2020 году в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности была создана Государственная комиссия по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан.

В 2021 году на раскопках древнего Туркестана ученые обнаружили уникальный восточный базар. Уникальность археологического материала заключается в том, что впервые в Казахстане обнаружен позднесредневековый восточный базар на большой площади с хорошо сохранившейся планировкой.

Судя по обнаруженным артефактам — фрагментам керамики, предметам быта и многочисленным разновременным нумизматическим находкам, которые сейчас проходят камеральную обработку, базар активно использовался в XVIII–XIX веках, но первые торговые ряды здесь появились гораздо раньше.

В 2021 году Жезказганскому историко-археологическому музею подарили ковер с портретом Сакена Сейфуллина. Его соткали в Аркалыке к столетию поэта-писателя. И все это время он украшал дом ветерана образования Кабдена Абилькайырова.

В 2022 году портрет с изображением Абая, выполненный без красок, подарила музею поэта Ассоциация деловых женщин Казахстана.

Особенность картины в том, что выполнена она из гвоздей и нитей. На изготовление ее ушел месяц.

В 2023 году в ущелье Алма-Арасан прошла городская экологическая акция, организованная комитетом городского конкурса «Мисс Алматы». В 2022 году участницы уже собирали мусор близ высокогорного курорта Шымбулак. После тщательного инструктажа участницы акции принялись активно собирать оставленные после отдыхающих пластиковые бутылки, стаканчики из-под кофе и полиэтиленовые пакеты.