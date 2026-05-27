27 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Шуском районе Жамбылской области был открыт памятник борцу, акыну-импровизатору Балуану Шолаку в селе, названном в его честь.

В 1999 году был подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан».

В 2009 году была издана книга «Каюм Мухамедханов: судьба и КарЛАГ», основанная на документах 1930-х и 1950-х годов и повествующая о самом трагическом периоде в истории страны — сталинских репрессиях на примере судеб поколений: отца — Мухамедхана Сейткулова (1870–1937) и сына — Каюма Мухамедханова.

Цель создания книги — сохранить память о достойных гражданах страны, помнить об их человеческом и гражданском подвиге.

Каюм Мухамедханов (1916–2004) — ученик и верный продолжатель научных концепций Мухтара Ауэзова — всю свою жизнь посвятил изучению творчества Абая, расширил и углубил учение о поэтической школе великого мыслителя. В самые суровые годы он продолжал изучать и смело пропагандировать творчество лучших представителей национальной культуры — Шакарима Кудайбердыева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова.

В 2009 году в Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Агадырь» состоялось торжественное включение участка ВЛ 500 кВ «Агадырь — ЮКГРЭС». Впервые в республике на подстанции 500 кВ «Агадырь» был установлен управляемый шунтирующий реактор (УШР 500 кВ). Применение инновационного оборудования стабилизирует режим работы электрических сетей транзита, а также в десятки раз уменьшает интенсивность износа коммутационного оборудования.

В 2012 году известный корейский режиссер-постановщик Чо Со Ри привез в Астану грандиозное световое, лазерное и музыкальное шоу «Ариран», которое завоевало всемирную популярность. Оно прошло в Центральном концертном зале «Казахстан» и было посвящено 20-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

В 2016 году в Костанае на пересечении улиц Герцена и Киевской торжественно открыли монумент Кобланды батыру. Памятник был подарен потомками легендарного героя, сооружен членами Союза художников РК братьями Ахметовыми.

В 2016 году сотрудники сообщества National Geographic разыскали Фазилу Жаналтай, фотография которой была опубликована на обложке журнала в 1954 году. 80-летнюю жительницу Астаны пригласили на презентацию казахстанской версии издания. В том номере рассказывалось о казахах-беженцах в Китае, которые прошли путь от Алтая до Турции, об их трудной жизни в период перекочевки, а также об обычаях и традициях казахского народа.

Фазила Жаналтай — одна из немногих оставшихся в живых беженцев, переживших большие трудности. По словам Ф. Жаналтай, на снимке, который сделал американский фотограф, ей 16–17 лет.

Стоит отметить, что тот самый номер привезли из архивов в Казахстан. Его Фазиле Жаналтай в качестве подарка вручил один из ответственных редакторов международного журнала Даррен Смит.

В 2018 году в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры. Вниманию гостей была предложена историческая, научно-популярная и художественная литература на трех языках — казахском, русском и английском, а также художественные произведения на казахском языке.

В 2019 году в Костанае, возле Дворца молодежи, в торжественной обстановке прошло открытие бюста первой женщины-механизатора, Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой, ставшей благодаря своему труду, упорству, личным качествам и достижениям легендой целой эпохи. В ее честь издана книга, снят документальный фильм, в Мендыкаринском районе, в селе Боровском, местному колледжу присвоено имя К. Доненбаевой.

В 2020 году в целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности была создана Государственная комиссия по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан.

В 2021 году на раскопках древнего Туркестана ученые обнаружили уникальный восточный базар. Уникальность археологического материала заключается в том, что впервые в Казахстане был обнаружен позднесредневековый восточный базар на большой площади с хорошо сохранившейся планировкой.

Судя по обнаруженным артефактам — фрагментам керамики, предметам быта и многочисленным разновременным нумизматическим находкам, которые сейчас проходят камеральную обработку, — базар активно использовался в XVIII–XIX веках, однако первые торговые ряды здесь появились гораздо раньше.

В 2021 году Жезказганскому историко-археологическому музею подарили ковер с портретом Сакена Сейфуллина. Его соткали в Аркалыке к столетию поэта и писателя. Все это время он украшал дом ветерана образования Кабдена Абилькайырова.

В 2022 году портрет с изображением Абая, выполненный без красок, подарила музею поэта Ассоциация деловых женщин Казахстана.

Особенность картины в том, что выполнена она из гвоздей и нитей. На ее изготовление ушел месяц.

В 2023 году в ущелье Алма-Арасан прошла городская экологическая акция, организованная комитетом городского конкурса «Мисс Алматы». Участницы собирали мусор близ высокогорного курорта Шымбулак и в прошлом году. После тщательного инструктажа участницы акции принялись активно собирать оставленные отдыхающими пластиковые бутылки, стаканчики из-под кофе и полиэтиленовые пакеты.

В 2024 году в мультимедийном музее Ertis в Павлодаре открылась выставка исторических фотографий С. Дудина из Кунсткамеры. В 1899 году по заданию российского Музея антропологии и этнографии Самуил Дудин посетил Акмолинскую, Семиреченскую и Семипалатинскую области и сделал множество фотографий. На них запечатлены уникальные моменты из жизни казахов конца XIX века.

В 2025 году в Казахстане завершили поисковые работы на 10 участках, где были обнаружены запасы редкоземельных металлов. На участке Куйректыколь обнаружили промышленные запасы редкоземельных металлов объемом, по прогнозам, около 20 млн тонн. В других регионах также были обнаружены редкие металлы, в том числе тантал и ниобий, запасы которых поставлены на баланс. Это в Южном Казахстане — три объекта, в ВКО — два объекта, в СКО — три объекта. Кроме того, в ВКО совместно с Корейским институтом геологии KIGAM были обнаружены залежи лития.

В 2025 году независимая компания по экономическому консалтингу Oxford Economics опубликовала Oxford Economics Global Cities Index 2025 («Глобальный индекс городов»), согласно которому Алматы является лучшим городом Центральной Азии. В списке из 1000 городов мира Алматы занял 258-е место. Кроме того, в категории «Человеческий капитал» город оказался на 64-й строчке. При этом южная столица занимает первое место в Центральной Азии. В рейтинг также вошли Астана и Шымкент, заняв 276-е и 534-е места соответственно.

В 2025 году в рамках декады «Қазақстан балалары» началась республиканская акция «Письмо министру». Цель акции — создать открытую площадку, где дети могут быть услышаны, высказать свое мнение, задать вопрос или предложить, что можно изменить в школе, городе или стране. По итогам акции министр дал персональный ответ на самые содержательные и искренние обращения.

В 2025 году в столице Греции открылся Фестиваль казахстанского кино. Зрителям представили историческую драму «Томирис», фильмы «Дос-Мукасан» и «Меня зовут Кожа». Мероприятие сопровождалось встречами с актерами, режиссерами и обсуждениями с участием греческих кинематографистов.