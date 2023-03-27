27 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1966) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1990).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры, помощник прокурора Фрунзенского района г. Алма-Аты (1990-1992); следователь, старший следователь Фрунзенского района г. Алма-Аты (01.1992-07.1992); старший следователь прокуратуры Алма-Атинской области (1992-1993); судья арбитражного суда г. Алматы (1995-1996); судья суда г. Алматы (1996-2004); старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан, старший эксперт отдела по вопросам судебной системы государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан (2005-2007); председатель специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области (2007-2008); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы (2008-2010); председатель апелляционной судебной коллегии суда г. Алматы (2010-2014).

На занимаемой должности - с мая 2014 года.

назад (1972) родился- председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист (1998).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель Нуринского районного суда Карагандинской области (1994-1997); член санитарной дружины при аппарате акима Кировского района, судебный исполнитель, старший судебный исполнитель Кировского районного суда Карагандинской области (1997-1998); старший судебный исполнитель советского территориального участка Комитета по исполнению судебных постановлений по Карагандинской области (1998-1999); судья суда № 2 района им. Казыбек би Карагандинской области (1999-2007); председатель Абайского районного суда Карагандинской области (2007-2009); председатель суда г. Шахтинска Карагандинской области (2009-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

назад (1973) родилась- заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры социологии Аграрного университета им. Сейфуллина (1995-1997); главный специалист департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2002); руководитель отдела учета и мониторинга СМИ департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (2002); заместитель директора НИИ теории и практики госуправления и госслужбы Академии государственной службы при Президенте РК (2002-2003); руководитель социологического центра Академии государственного управления при Президенте РК (2005-2006); доцент кафедры политических технологий Академии государственного управления при Президенте РК (2006-2007); эксперт-аналитик в ассоциации «KazEnergy» (2006-2007); заведующий отделом социологических исследований Института парламентаризма НДП «Нур Отан» (2007-2010); руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР Академии государственного управления при Президенте РК (2011-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.