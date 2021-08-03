27 лидеров проекта Ashyq определены в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благодарственные письма от акима Акмолинской области получили пять лидеров проекта Ashyq, имеющих максимальное количество регистраций посетителей по QR-коду (check-in), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе пять лидеров проекта Ashyq за две недели показали наибольший результат. Это ресторан «Атажурт», АО «Кокшетауские минводы» и НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» в Кокшетау, а также кафе «Достар» Бурабайского района и парк отдыха «Слобода» Целиноградского района. Всем им были вручены благодарственные письма от акима Акмолинской области.

«На сегодняшний день в регионе определены 27 лидеров проекта Ashyq. Это компании, предприятия и коммерческие фирмы, которые наиболее лояльно осуществляют работу по мобильному приложению. К сожалению, есть примеры, когда представители бизнеса отнеслись к Ashyq без должного внимания. Так, за последние две недели исключены из проекта 33 предприятия в связи с нулевым показателем check-in», - добавили в ведомстве.

В Акмолинской области на сегодняшний день в проекте Ashyq работают 660 субъектов бизнеса.