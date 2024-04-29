27-летняя астанчанка осуждена за преступную деятельность в качестве курьера-мошенника

Правоохранительные органы отмечают об участившихся случаях, когда телефонные мошенники, для завладения денежными средствами граждан, используют курьеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Телефонные мошенники, размещая объявления через различные сайты, предлагают работу курьера, которые действуя по их указанию за определенную плату должны перечислить им денежные средства, полученные преступным путем.

Приговором установлено, что мошенник по телефону сообщил о том, что дочь потерпевшей совершила ДТП со смертельным исходом и для положительного решения дела необходимо передать денежные средства.

По такой схеме обманул двух потерпевших, завладев свыше 1 млн.тенге.

В качестве курьера выступила 27-летняя жительница столицы, нашедшая объявление о работе посредством Telegram-канала и стала соучастницей группового преступления.

Виновная забирала деньги и отправляла на счет неизвестных лиц, при этом оставляя себе 10%.

Приговором суда подсудимая осуждена с взысканием материального ущерба в пользу потерпевших.

Приговор вступил в законную силу.

В отношении соучастников, в т.ч. организатора преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, по которому принимаются все меры по их установлению и дальнейшему привлечению к уголовной ответственности.

Прокуратура города Астаны призывает граждан быть бдительными и не передавать свои денежные средства незнакомым лицам, незамедлительно сообщать о таких фактах в полицию.