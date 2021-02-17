27-летний уроженец Казахстана вошел в американский список Forbes Next 1000

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - 27-летний уроженец Казахстана Элисар Нурмагамбетов, со-основатель Consilienz, вошел в американский список Forbes The Next 1000 2021.

Элисар Нурмагамбетов и 66-летний Амир Сандерджи из Танзании в 2019 году объединили усилия для создания Consilienz, системы программного обеспечения, которая выявляет финансовые преступления, такие как отмывание денег и мошенничество, а также торговлю людьми, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Forbes.

Как отмечается, шансов быть пойманным для преступных предприятий, работающих под видом коммерческих, всего 10%, но финансовые учреждения, правоохранительные органы и правительственные учреждения используют систему Consilienz для обнаружения рискованных транзакций с его обширной базой данных исследуемых субъектов, включая информацию из списков наблюдения, корпоративные записи и многое другое.

В Америке хорошо развит малый бизнес. Более 30 миллионов предприятий США и около двух третей новых рабочих мест приходятся на малый бизнес. Чтобы пролить свет на этих героев-предпринимателей, Forbes создал Next 1000. Эта инициатива демонстрирует амбициозных индивидуальных предпринимателей, самофинансируемых магазинов и стартапов во всех регионах страны с предварительным доходом менее 10 миллионов долларов.