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    18:29, 31 Май 2021 | GMT +6

    27-летний мужчина спрыгнул с обрыва и утонул в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные в реке Есиль утонул молодой мужчина, житель Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге врио начальника управления гражданской обороны Кирилл Иванников сообщил, что трагедия произошла в субботу, 29 мая, вблизи села Урожайное района имени Г.Мусрепова.

    «Молодые люди с семьями отдыхали на берегу. На этом участке реки, именно вблизи села Урожайное, берег обрывистый, скалистый. Молодой человек спрыгнул с обрыва, выплыл, но, со слов очевидцев, растерялся, потому что попал в водоворот. Мужчина утонул. Местные жители в течение 40 минут извлекли тело. Находился он непосредственно в том месте, где утонул. Мужчина – житель Костанайской области. Приехал с семьей в гости к друзьям», - рассказал К. Иванников.

    По словам спикера, в этом же районе, но вблизи села Ялты, на реке Кулагер обнаружили тело человека. Свидетелей происшествия нет. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

    Неделей ранее, в выходные дни, в реке Есиль утонули две девушки.



    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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