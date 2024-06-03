27 лет в розыске: казахстанца этапировали из Бельгии

В Алматы из Бельгии этапировали 63-летнего уголовного преступника, передает агентство Kazinform.

По данным криминальной полиции Алматы, 63-х летний казахстанец в июне 1997 года в городе Новосибирск участвовал в похищении и убийстве соотечественника, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов.

Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе лиц по предварительному сговору.