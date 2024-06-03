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    15:32, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    27 лет в розыске: казахстанца этапировали из Бельгии

    арест задержание наручники
    Фото: Polisia.kz

    В Алматы из Бельгии этапировали 63-летнего уголовного преступника, передает агентство Kazinform.

    По данным криминальной полиции Алматы, 63-х летний казахстанец в июне 1997 года в городе Новосибирск участвовал в похищении и убийстве соотечественника, за освобождение которого от родственников требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов.

    Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе лиц по предварительному сговору.

    — В ходе расследования участники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. В отношении одного из них, сбежавшего от органов правосудия, заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также объявления в межгосударственный и международный розыск. Установлено, что разыскиваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными. При координации Прокуратуры города Алматы, содействии Интерпола подозреваемый был задержан и этапирован в Алматы. Он водворен в изолятор временного содержания, — резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.

    Теги:
    Похищение Борьба с преступностью Бельгия Видео Алматы Убийство
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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