27 лет назад родился Димаш Кудайберген: опубликованы кадры из его детства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы редкие архивные кадры детства Димаша Кудайбергена. Об этом передает МИА «Казинформ».

27 лет назад в 1994 году родился Кудайбергенов Динмухаммед Канатулы (Димаш Кудайберген) - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист.









Уроженец города Актобе. Обладатель гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец» («Халықтың сүйіктісі»), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».

В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В 5 лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В 6 лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.

В 2010 году стал лауреатом І премии международного фестиваля «Звонкие голоса Байконура». В 2012 году удостоен гран-при Республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат» и завоевал диплом лауреата І премии Международного телеконкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар», через год стал победителем первого международного фестиваля молодых исполнителей «Мейкин Азия».

В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности «Академическое пение» и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет «Искусство эстрады».

Настоящую популярность обрел, завоевав гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015» в Витебске. 28 октября 2015 года в Стамбуле Димаш впервые представлял Казахстан на международном Азиатско-Тихоокеанском телефестивале «ABU Song Festivals». В 2016 году Димашу была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области культуры.

22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе «I am a singer», в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже.

27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон («F2» - «D8») («фа» большой октавы - «ре» пятой октавы). Его диапазон простирается от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового регистра. Несмотря на то, что после прохождения обучения в жанре академического оперного пения был приглашен на работу в Государственный театр оперы и балета «Astana opera», Димаш решил развивать свою карьеру в современной музыке с использованием классических элементов, а также традиционной казахской музыки и поп-музыки.

На своей странице в Instagram он написал: «Hi, 27!!!». Многочисленные поклонники поздравляют казахстанского певца с днем рождения.



