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    09:43, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    27 колледжей Акмолинской области внедрили дуальную систему обучения

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области эффективное развитие получила система технического и профессионального образования. Колледжи региона успешно ведут подготовку профессионально-технических кадров по востребованным на рынке труда специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    Сегодня в 32 колледжах области представители молодежи получает профессию по 94 видам специальностей.

    У сельской молодежи появилась возможность получить техническое и профессиональное образование за счет создания агротехнических колледжей на базе бывших структурных подразделений в Коргалжынском и Егиндыкольском районах.

    11 колледжей региона имеют статус высшего колледжа, в 8 из них успешно внедряется прикладной бакалавриат. В 2016 году впервые в республике осуществлен выпуск младших инженеров, обучившихся по программе прикладного бакалавриата.

    23 колледжа прошли независимую аккредитацию и реализуют проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

    «В области активно развивается дуальная система обучения. Количество организаций ТиПО, внедривших дуальную систему, увеличилось до 27 по 8 отраслям экономики. В рамках международного проекта «Стратегический альянс в дуальном обучении в РК» в Высшем колледже лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска ведется подготовка кадров по новой квалификации «Мехатроник», позволяющей будущему специалисту не только освоить в совершенстве механику, но и её электронные аналоги», - сообщили в областном ведомстве.

    К слову, колледжи области активно участвуют в международном движении WorldSkills. В 2015 году представитель студенчества области стал победителем международного этапа WorldSkills по специальности «Токарное дело», проходившем в Бразилии.

    В национальном чемпионате 2019 года команда Акмолинской области заняла второе общекомандное место завоевав 4 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых медалей.


    Теги:
    Образование Акмолинская область
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