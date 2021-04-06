27 колледжей Акмолинской области внедрили дуальную систему обучения

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области эффективное развитие получила система технического и профессионального образования. Колледжи региона успешно ведут подготовку профессионально-технических кадров по востребованным на рынке труда специальностям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

Сегодня в 32 колледжах области представители молодежи получает профессию по 94 видам специальностей.

У сельской молодежи появилась возможность получить техническое и профессиональное образование за счет создания агротехнических колледжей на базе бывших структурных подразделений в Коргалжынском и Егиндыкольском районах.

11 колледжей региона имеют статус высшего колледжа, в 8 из них успешно внедряется прикладной бакалавриат. В 2016 году впервые в республике осуществлен выпуск младших инженеров, обучившихся по программе прикладного бакалавриата.

23 колледжа прошли независимую аккредитацию и реализуют проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

«В области активно развивается дуальная система обучения. Количество организаций ТиПО, внедривших дуальную систему, увеличилось до 27 по 8 отраслям экономики. В рамках международного проекта «Стратегический альянс в дуальном обучении в РК» в Высшем колледже лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска ведется подготовка кадров по новой квалификации «Мехатроник», позволяющей будущему специалисту не только освоить в совершенстве механику, но и её электронные аналоги», - сообщили в областном ведомстве.

К слову, колледжи области активно участвуют в международном движении WorldSkills. В 2015 году представитель студенчества области стал победителем международного этапа WorldSkills по специальности «Токарное дело», проходившем в Бразилии.

В национальном чемпионате 2019 года команда Акмолинской области заняла второе общекомандное место завоевав 4 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых медалей.