09:06, 29 Март 2022 | GMT +6
27 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 3 673 человека (2 672 КВИ+ и 1 001 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находятся 419 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 3 254 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 27 пациентов, в состоянии особой степени тяжести – 19 пациентов, на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.