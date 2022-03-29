27 казахстанцев с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 3 673 человека (2 672 КВИ+ и 1 001 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 419 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 3 254 пациента.