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27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи

26 Января 2023, 12:26
27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что ряд кандидатов на должности в фонде не прошли проверку на детекторе лжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году тесты на детекторе лжи провели для 133 кандидатов из 52 компаний группы «Самрук-Қазына». Психологические проверки касаются работы с закупками», - сообщил Гибрат Ауганов на брифинге в организации.

По его словам, с 2022 года в группе компаний «Самрук-Қазына» внедрили психологические проверки и тесты на полиграфе для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки. Проверку не прошли 27 человек.

В прошлом году 10 иностранных менеджеров группы компаний «Самрук-Қазына» заменили отечественными специалистами.


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