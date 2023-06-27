27 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- известный казахстанский продюсер и музыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы по классу фортепиано. После окончания консерватории работал в коллективе «Арай», аккомпанирующем известной казахской певице Розе Рымбаевой. В 1982 году все музыканты «Арая» разошлись, и Р. Рымбаева предложила Байгали собрать и возглавить новую группу. Новый состав группы был набран, но название осталось прежним - «Арай». Впоследствии «Арай» переименовали в «Алма-Ата-Студио», далее - в «A'Studio». На данный момент занимается продюсированием собственного коллектива, «A'Studio» и нескольких других. В начале 90-х годов режиссером Алексеем Берковичем о группе «A'Studio» снят музыкальный фильм «Джулия» с участием самих музыкантов. Также является совладельцем московского клуба-ресторана Emporio Cafe.

назад (1967) родилсядепутат Сената Парламента Республики Казахстан от области Абай.

Родился в Семипалатинской области.

Окончил Семипалатинский ветеринарный институт (1988-1993 гг.), ветеринария

Казахский академический университет (1998-2000 гг.), юриспруденция; Казахский инновационно-гуманитарный юридический университет (2014 г.), финансы

Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов (2018 г.), строительство.

Учёная степень: Университет КАЗГЮУ (2010 г.), кандидат юридических наук

Трудовой стаж: менеджер в АО «Мейрамхан» (1993-1998 гг.); судебный курьер в Турксибском районном суде г. Алматы (1999 г.); судебный пристав в Городском суде г. Алматы (1999-2000 гг.); преподаватель, старший преподаватель в Казахском инновационно-гуманитарном юридическом университете (2001-2010 гг.); заведующий кафедры государственно-правовых дисциплин в Казахском инновационно-гуманитарном юридическом университете (2010-2017 гг.); директор Строительного колледжа г. Семей (2017-2023 гг.).

Избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан (2023г.)

Награды, премии, звания, медали: медаль Ыбырай Алтынсарина (2016 г.), медаль «Халық алғысы» (2021 г.), благодарственное письмо Президента Республики Казахстан (2021 г.), благодарственное письмо Президента Республики Казахстан (2022 г.), нагрудный знак «Қалаға сіңірген еңбегі үшін» (2022 г.).

назад (1983) родилсядепутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Окончил Казахская государственная юридическая академия (2004), специальность «Юрист»; Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова (2008), специальность «Финансы»; Региональный социально-инновационный университет (2016), специальность «Юриспруденция»; Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова (2008), специальность «Землеустройство».

Трудовая деятельность: ведущий юрисконсульт Департамента казначейства г. Шымкент (2004-2006); оператор, архивист в Налоговом комитете по г. Шымкент (2006-2007); директор ТОО «MAD LTD и К» (2007-2009); заместитель директора ЮКОФ РГП «Центр обслуживания населения» г. Шымкент (2009-2014); заместитель директора филиала РГКП «Центр по недвижимости» МЮ РК по Жамбылской области (2014); директор РГКП «Ценр по недвижимости» МЮ РК по ЮКО (2014-2015); директор Южно-Казахстанского областного филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» МЮ РК (2015-2016); директор департамента филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» по ЮКО (2014-2016); директор департамента «Центр по недвижимости» филиала НАО «Государственная корпорация»Правительство для граждан» по ЮКО (2016); директор департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО (2016-2018); заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация»Правительство для граждан» по ЮКО (2018); заместителя директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Шымкент (2018-2019); директор филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент (05.2019-27.03.2023); депутат VII созыва маслихата города Шымкент, Председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению (01.2021-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

назад (1986) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в г. Кентау Чимкентской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр политологии, магистр политологии (2008, 2010).

Трудовая деятельность: активист, волонтер, руководитель молодежного крыла РД «Болашак» (2006-2008); заместитель председателя РД «Болашак», заместитель главного редактора журнала «Жастар Үні» (2006-2010); председатель МОО «Жастар Үні» (2010-2012); учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015); секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015); руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016); руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017); директор ТОО «Qadam PRO» (2017-2019); советник акима г. Нур-Султана (2019-2020); председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2020-2021).

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); благодарственными письмами Президента РК Н. Назарбаева (2016), Президента РК К. Токаева (2019).