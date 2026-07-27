27 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

80 лет назад (1946) родился АУБАКИРОВ Тохтар Онгарбаевич — первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Қазақстанның Халық қаһарманы, 256-й космонавт мира и 72-й космонавт СССР.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Родился в Карагандинской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, военный летчик-инженер (1965-1969); Школу летчиков-испытателей ЛИИ Министерства авиационной промышленности (МАП), летчик-испытатель 3-го класса (1976); вечернее отделение Жуковского филиала Московского ордена Ленина авиационного института (МАИ) им. С. Орджоникидзе, инженер-аэрогидродинамик (1979); Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, летчик-космонавт-испытатель (1991).

Трудовая деятельность: помощник комбайнера на машинно-тракторной станции (1956); грузчик, токарь на литейно-механическом заводе г. Темиртау (1962-1965); летчик-испытатель авиационного завода г. Улан-Удэ (05.1976-08.1976); летчик-испытатель в ОКБ им. А.И. Микояна, заместитель шеф-пилота ОКБ. Провел испытания МиГ-29 («9-14») (1985), МиГ-31М/2 («052») (1986), МиГ-29М/2 (1987), МиГ-29К («9-31») (1988), МиГ-31Б (1989). Участвовал в испытаниях МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций; провел испытания по дозаправке МиГ-31. Входил в морскую бригаду испытателей, летал над морем на МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 — как на спарках, так и на боевых машинах.

1 ноября 1989 года вторым в СССР (через 40 минут после Виктора Пугачева на Су-27К) осуществил посадку на самолете МиГ-29К на авианесущий крейсер «Тбилиси» (который после принятия в состав ВМФ СССР получил название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»). В тот же день, через полтора часа после посадки, первым в СССР осуществил взлет с трамплина авианосца (1976-1990); депутат Верховного Совета КазССР XII созыва (1990-1993); первый заместитель председателя Государственного комитета по обороне Республики Казахстан (1992-1993); генеральный директор Национального аэрокосмического агентства Республики Казахстан (1993-1994); депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва (1994); помощник, советник Президента РК по обороне, оборонной промышленности и космосу (1996-2000); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2000-2001); директор по корпоративным делам ОАО «Испат-Кармет» (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

Награжден орденами «Знак Почета» (1987), «Золотой Крест» Австрийской Республики (1988, 1992), «Октябрьской революции» (1991), «Отан» (1995); медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом «Ленина» (1988); медалью «Золотая Звезда» (1995). Народный Герой Казахстана — Халық Қаһарманы.

78 лет назад (1948) родился МУХАМЕДЖАНОВ Толеген Мухамеджанович — казахский композитор и общественный деятель.

Фото: Facebook / Tolegen Mukhamedzhanov

Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский педагогический институт им. Н. К. Крупской, учитель истории средней школы (1969); Алма-Атинскую консерваторию им. Курмангазы, композитор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (1980); Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского (1982).

Трудовая деятельность: преподаватель Семипалатинского педагогического училища им. М. Ауэзова (1969-1973); преподаватель, старший преподаватель Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1982-1987); директор Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1987-1988); находился на творческой работе (1988-1990); генеральный директор объединенной дирекции международного конкурса популярной музыки «Азия дауысы» (1990-1992); президент Казахстанского отделения Международной ассоциации «Мир через культуру» (1992-1996); президент Международного общественного фонда «Конгресс духовного согласия» (1996-1998); заместитель акима г. Акмолы (Астана) (1998-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию (2007-2012); директор Государственного театра оперы и балета Astana Opera (2012-2014).

Казахский композитор и общественный деятель, автор поэтических сборников, награжден орденом «Парасат» (1997); памятной медалью «Астана»; Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

54 года назад (1972) родился АИМБЕТОВ Айдын Аканович — космонавт, председатель правления АО «СП «Байтерек». Первый гражданин Республики Казахстан (третий казах в космосе), совершивший полет в космос, 545-й космонавт мира, «Халық Қаһарманы», генерал-майор ВВС Казахстана.

Фото: из личного архива Айдына Аимбетова

Родился в Талды-Курганской области (ныне – область Жетысу). Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, летчик-инженер (1993); Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, общекосмическая подготовка (2003).

Трудовая деятельность: служба в Военно-воздушных силах РК, летчик-истребитель (1993-1995); командир авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах «Су-27» (1995-2003); советник председателя Национального космического агентства (НКА) РК (2009-2016); вице-президент по созданию и эксплуатации космических систем АО «Национальная компания «Қазақстан ғарыш сапары» (2016-2019); заместитель председателя правления — член правления по производству АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2019-2021); председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2021-2024).

На занимаемой должности — с марта 2024 года.

Награжден орденом «Отан» и медалью «Золотая Звезда».

49 лет назад (1977) родился СЕЙСЕМБАЕВ Руслан Темиргалиевич — начальник Департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по городу Шымкент.

Фото: Kazinform

Окончил Академию КНБ РК.

Трудовая деятельность: служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1997-2008); служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности (2008-2023); заместитель Председателя КНБ РК (2023-2024).

В 2021 году Указом Президента РК присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

На занимаемой должности — с января 2025 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени, юбилейными и ведомственными медалями. Является Почетным сотрудником КНБ РК.

46 лет назад (1980) родился САРКУЛОВ Улан Серикович — государственный инспектор Администрации Президента РК.

Фото: gov.kz.

Родился в Актюбинской области. Окончил Академию ФСБ РФ (2002); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ (2008).

Трудовая деятельность: сотрудник Департамента КНБ по Актюбинской области, Актобе (2002); атташе, третий секретарь — заведующий общим отделом Посольства РК в РФ, Москва (2004-2006); главный инспектор, заведующий организационно-контрольным отделом аппарата акима Мангыстауской области, Актау (04.2006-09.2006); руководитель аппарата акима, Актау (2006-2009); советник акима, заместитель руководителя аппарата акима Мангыстауской области, Актау (2009-2011); помощник заместителя Премьер-Министра РК (2012-2013); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области, Кызылорда (2013-2015); заместитель руководителя Хозяйственного управления Парламента РК (2015); руководитель ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» (2015-2017); заместитель акима Кокшетау (2017); заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2022-2023); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2023-2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

42 года назад (1984) родился АЛДЕНЕЙ Алибек Усенович — заместитель акима Карагандинской области.

Фото: gov.kz

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр политологии (2005); Академию государственного управления при Президенте РК, Школу государственного и местного управления, магистр по специальности «Государственное и местное управление» (2010).

Трудовая деятельность: специалист, главный эксперт, начальник управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2010); главный менеджер, начальник управления, заместитель директора департамента, консультант Президента АО «Исполнительная дирекция 7-х Зимних Азиатских Игр 2011 года» (2010-2011); главный менеджер, руководитель группы аналитиков, и.о. директора информационно-аналитического департамента АО «Самрук-Казына» (2011-2014); генеральный директор АО «Телерадиокомпания «Южная Столица» (2015-2019); руководитель Управления общественного развития города Алматы (2019-2019); секретарь партии «Nur Otan» (2019-2022); управляющий директор AQ Group — Генеральный директор AQ Foundation (2022-2023); заместитель заведующего Отдела коммуникаций Администрации Президента РК (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.