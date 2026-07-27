27 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 2007 году в Алматы состоялось торжественное открытие «Аллеи жизни», на которой установлена скульптура, символизирующая жизнь, — летящий аист, который в клюве несет ребенка. Композиция посвящена людям с ограниченными возможностями и памяти больных детей, жизнь которых спасти не удалось. Аллея и Аист — напоминание всем о мире и о людях, выбирающих жизнь с радостью в сердце.

В 2011 году национальная компания «КазМунайГаз» совместно с корейским консорциумом приступила к строительству морской буровой установки. Торжественная церемония начала строительства состоялась в поселке Курык (Мангистауская область).

В 2011 году в Варшаве вышел в свет казахский героический эпос «Кобланды батыр» на польском языке. Это девятое по счету издание дипломатического представительства РК в Польше. В посольстве Республики Казахстан в Республике Польша убеждены, что издание книг на польском и казахском языках демонстрирует глубокую общность исторических и культурных традиций, подлинную дружбу между двумя народами.

В 2012 году молодой столичный певец Нурбол Балапанов завоевал гран-при на Международном фестивале тюркской молодежи «Урал моңо-2012», который проходил в городе Уфе (Башкортостан). Нурбол Балапанов родом из Семея, являлся студентом Казахского национального университета искусств в столице.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную биколорную монету «Байконур» из серии «Достояние республики» номиналом 500 тенге и памятную золотую монету «Сүйінбай» из серии «Портреты на банкнотах» номиналом 500 тенге.

В 2014 году группа археологов государственного педагогического университета Южно-Казахстанской области обнаружила в Ордабасинском районе на могильнике Культобе останки 12 жителей государства Кангюй, предметы быта и драгоценные украшения, которым более 2 000 лет.

В 2016 году антимонопольный орган Республики Казахстан был принят в состав Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Казахстан является первой страной в Центральной Азии, ставшей членом Комитета ОЭСР по конкуренции. Вступление Казахстана в Комитет ОЭСР по конкуренции открывает возможности заимствования передового опыта и внедрения лучших конкурентных практик, усиления интеграции с наиболее развитыми странами мира.

В 2017 году 12-летний алматинский вундеркинд Абзал Мырзаш, окончивший экстерном школу и набравший на Едином национальном тестировании 117 баллов, получил грант от Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ). Четыре ведущих вуза Казахстана, узнав об успехах школьника, предлагали ему бесплатное обучение. Среди высших учебных заведений был и КБТУ.

В 2017 году в Казахстане был запущен официальный сайт «Горячая линия 114» — 114.kz, который осуществляет онлайн-консультирование граждан в сфере религии. На сайте «Горячей линии 114» размещена актуальная информация о государственной политике в сфере религии, статьи, интервью, комментарии экспертов, посвященные религиозным отношениям. «Горячая линия 114» — единственная в своем роде инициатива не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ.

В 2018 году в связи с тем, что город Туркестан стал новым областным центром, 721 745 гектаров земли города Туркестана, а именно 12 сельских округов, перешли в состав территории города Кентау. Такое решение было принято для развития двух городов и поддержано госорганами.

В 2018 году Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально подтвердила за Республикой Казахстан право проведения этапа Кубка мира по шорт-треку. Местом проведения Кубка был выбран город Алматы. Казахстан впервые принял этап Кубка мира по шорт-треку.

В 2020 году сборная команда Казахстана по физике впервые приняла участие в Европейской физической олимпиаде 2020 (EuPHO 2020), по итогам которой завоевала золотую, две серебряные, бронзовую медали, а также грамоту. Олимпиада прошла в дистанционном режиме. Европейская физическая олимпиада — это международная региональная олимпиада по физике для одаренных школьников, заинтересованных в науке, познании и решении задач.

В 2022 году Елене Рыбакиной вручили Кубок Лиги чемпионов после триумфа на Уимблдоне.

В 2022 году Национальный банк Казахстана начал продажу коллекционных монет ROZA BAǴLANOVA. 100 JYL из серии монет «Выдающиеся события и люди». По окружности монеты размещены ноты к произведению «Ах, Самара-городок», надпись ROZA BAǴLANOVA, надпись «2022», обозначающая год изготовления.

В 2023 году Министерство культуры и спорта РК утвердило «Перечень государственных организаций высшего и (или) послевузовского образования, первые руководители которых назначаются на должности и освобождаются от должностей Правительством Республики Казахстан». В перечень вошли четыре высших учебных заведения, подведомственных Министерству культуры и спорта РК: Казахская национальная консерватория имени Курмангазы; Казахский национальный университет искусств; Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова; Казахская национальная академия хореографии.

В 2024 году казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали первую медаль Казахстана на Олимпийских играх в Париже. Спортсмены стали третьими в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд. В противостоянии за третье место казахстанские пулевики бились против сборной Германии. В итоге дебютантам Игр удалось подняться на третью ступень пьедестала, выиграв со счетом 17:5.

В 2024 году казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В финале в весовой категории до 60 килограммов на татами Сметову противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.

В 2025 году на базе отдыха в селе Заводинка Восточно-Казахстанской области прошел республиканский фестиваль охотников и рыболовов, собравший сотни энтузиастов со всех уголков Казахстана. Участники мероприятия делились опытом, соревновались в стрельбе из лука (садақ ату), соревнованиях по стрельбе в тире, принимали участие в различных играх. Охотничье сообщество было основано в 2012 году и насчитывает более 500 тысяч участников по всей стране.

В 2025 году на ЧМ по плаванию Адильбек Мусин на дистанции 50 метров баттерфляем установил новый рекорд Казахстана, преодолев дистанцию за 23,33.