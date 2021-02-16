27 иностранцев незаконно работали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 27 иностранных граждан работали незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия « Мигрант « сотрудниками отдела полиции Жылыойского района в ходе проверки выявлено 27 граждан Республики Узбекистан, незаконно работавших на строительных объектах города Кульсары и 4 сел. Разрешения местных исполнительных органов на работу в Казахстане иностранные граждане не имели. В отношении всех 27 человек возбуждены административные дела по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Отметим, что работа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» продолжается.