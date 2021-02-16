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    05:21, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    27 иностранцев незаконно работали в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 27 иностранных граждан работали незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия « Мигрант « сотрудниками отдела полиции Жылыойского района в ходе проверки выявлено 27 граждан Республики Узбекистан, незаконно работавших на строительных объектах города Кульсары и 4 сел. Разрешения местных исполнительных органов на работу в Казахстане иностранные граждане не имели. В отношении всех 27 человек возбуждены административные дела по ч. 5 ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    Отметим, что работа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» продолжается.


    Теги:
    Атырауская область Закон и право Общество Правоохранительные органы
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