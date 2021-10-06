27 иностранцев доставили в полицию Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 иностранцев доставлены в полицию Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 по 14 октября текущего года усилены оперативно-профилактические мероприятия и контроль в отношении иностранных граждан, пребывающих на территории РК по различным причинам. За 4 дня в отдел полиции доставлено 25 граждан Республики Узбекистан и 2 граждан Российской Федерации, из них 21 привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В ходе данного мероприятия сотрудниками полиции были задержаны двое граждан РФ, находящихся в международном розыске.

К примеру, 29-летний гражданин РФ, проживающий в городе Актобе, разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 УК РФ «Кража». Также установлен 35-летний гражданин РК, проживающий в Актобе, который находился в розыске УМВД РФ по городу Махачкала Республики Дагестан РФ.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили 3 факта хранения запрещенных религиозных материалов на личных страницах в Instagram и ВКонтакте. К примеру, 35-летний житель города Актобе опубликовал на своей личной странице в Instagram аудио- и видеоматериалы религиозного характера деструктивной направленности. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст.453 ч.1 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции», наложен административный штраф в размере 20 МРП.