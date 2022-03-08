27 грузовиков и 31 легковых авто вызволены из снежных заносов в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Карагандинский филиал АО НК «КазАвтоЖол» провел спасательную операцию совместно с ЧС и местными исполнительными органами области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «КазАвтоЖол».

На посту Осакаровка (автомобильная дорога Алматы-Екатеринбург)27 грузовых и 31 легковых машины были освобождены из заносов.

Людей разместили в обогревательных пунктах. Среди них 5 детей, самому младшему – 1,5 года.

На данный момент по стране функционируют 133 обогревательных пункта для жителей, оказавшихся в трудной ситуации на дороге.

Кроме того, сегодня на автодороге «Кызылорда-Павлодар-гр. РФ», участок Караганда-Молодежное, возникло скопление в количестве 20 транспортных средств. Силами дорожников затор ликвидирован. Необходимо отметить, что на данном участке с 16:00 часов введено ограничение для всех видов транспортных средств. По состоянию на 20:00 часов все транспортные средства доехали до города Караганды.

При возникновении внештатной ситуации участники дорожного движения могут обратиться в круглосуточный call-центр по короткому номеру АО «НК «КазАвтоЖол» 1403.